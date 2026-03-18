Mattia Bellucci vola nel tabellone di Miami: l’impresa del tennista di Castellanza dopo l’odissea in aereo
Dopo il netto successo su Nicolas Jarry il talento varesino ha sconfitto in tre set Murphy Cassone garantendosi un posto nel prestigioso tabellone principale del Masters 1000 americano. Il tutto dopo un aereo cancellato e un rocambolesco arrivo in Florida
Mattia Bellucci ha centrato l’ingresso nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami, completando una settimana che definire movimentata sarebbe un eufemismo. Dopo la delusione per la finale persa nel Challenger di Cap Cana e un’odissea aerea che ha messo a rischio la sua partecipazione in Florida, il tennista di Castellanza ha dimostrato una tenuta mentale fuori dal comune.
La finale in Messico e l’imprevisto dei voli
Dopo aver perso la finale contro l’argentino Mariano Navone (leggi qui), Bellucci non ha avuto il tempo per metabolizzare la sconfitta: con il torneo di Miami alle porte, Mattia doveva trasferirsi immediatamente negli Stati Uniti. Un problema tecnico al suo volo e i successivi ritardi lo hanno costretto a un viaggio estenuante di oltre venti ore, facendolo atterrare in Florida con pochissimo margine rispetto al suo esordio in campo.
La lezione a Nicolas Jarry
Nonostante la stanchezza accumulata e il pochissimo tempo per adattarsi alla superficie veloce di Miami, Bellucci ha compiuto un vero miracolo sportivo al primo turno di qualificazione. Di fronte si è trovato il cileno Nicolas Jarry, un avversario solido e di grande esperienza. Il mancino di Castellanza ha giocato un tennis quasi perfetto, dominando l’incontro e chiudendo con un netto 6-3 6-1 in appena 65 minuti di gioco. Una doppia vittoria, contro l’ostico avversario sudamericano ma anche contro il jet lag e lo stress logistico.
La rimonta decisiva contro Murphy Cassone
Il momento della verità è arrivato nel turno finale delle qualificazioni contro l‘americano Murphy Cassone. In un match che metteva in palio l’accesso al tabellone principale, Bellucci ha dovuto soffrire e rimontare. Dopo aver perso il primo set, il castellanzese ha lottato con i denti nel secondo, trascinandolo al tie-break e vincendolo per 7-5. Nel terzo parziale la superiorità fisica e mentale di Mattia è emersa chiaramente, permettendogli di chiudere la sfida con il punteggio finale di 3-6 7-6 6-3. Una prova di maturità che gli ha spalancato le porte del torneo. Ora lo attende il primo turno del tabellone principale, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen in una sfida che promette scintille.
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