Mazzucchelli: «Morazzone è rinata con la cultura, i numeri di Casa Macchi ci danno ragione»

È un bilancio che va oltre le più rosee aspettative quello tracciato dal sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, a quattro anni dall’apertura di Casa Macchi. I numeri, presentati durante l’ultima seduta del consiglio comunale di lunedì sera, parlano chiaro: il bene del FAI non è solo un gioiello architettonico restituito alla collettività, ma il vero volano di una rigenerazione che sta cambiando il volto e l’economia del paese.

Il traguardo dei 54mila visitatori complessivi, con un 2025 che ha sfiorato quota 19mila presenze, segna un punto di non ritorno per la strategia amministrativa morazzonese. «Abbiamo presentato questi dati in consiglio comunale lunedì sera e la soddisfazione è tanta — spiega il primo cittadino Maurizio Mazzucchelli —. Sette anni fa, in campagna elettorale, avevamo puntato sulla cultura come leva per la rigenerazione sociale e culturale del paese. I risultati sono andati oltre le attese, dimostrando che la cultura può essere davvero il motore del cambiamento».

L’effetto Casa Macchi non si esaurisce tra le mura della storica dimora, ma si riverbera con forza sul tessuto economico locale. Un’indagine condotta dall’amministrazione comunale sulle attività commerciali, con particolare attenzione al settore della ristorazione, ha rivelato incrementi di fatturato che oscillano tra l’8 e il 40 per cento. «Un dinamismo che sta attirando nuovi investimenti: sono infatti già pervenute richieste per l’apertura di nuove attività di alto profilo, pensate non solo per intercettare il flusso turistico, ma anche per potenziare i servizi di prossimità a beneficio dei residenti», dice ancora Mazzucchelli. Per dare una base scientifica a questa trasformazione, il Comune ha chiesto al Fai di promuovere tesi di laurea che analizzino in modo incontrovertibile le ricadute economiche e sociali sul territorio.

Accanto ai numeri, c’è poi l’aspetto umano e sociale, che il sindaco definisce una vera sorpresa. È il coinvolgimento delle nuove generazioni a dare il segno della vitalità del progetto. «Circa trenta ragazzi della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con il FAI e insieme agli studenti del liceo artistico, vestono i panni di “ciceroni”. Non guideranno i turisti solo tra le stanze di Casa Macchi, ma presteranno servizio anche nel museo della chiesa e in altri luoghi significativi del paese: i nostri ragazzi hanno manifestato un attaccamento al territorio che ci ha davvero colpito molto».

Restano però delle sfide aperte, a partire dalla ricettività e dai servizi accessori. «C’è ancora molto da lavorare sull’offerta, dalla colazione alla pausa pomeridiana — ammette il sindaco —. Sono servizi richiesti dai visitatori che spesso non trovano risposta. Come Comune abbiamo creato la cornice, ora spetta all’imprenditoria locale accettare la sfida». Parallelamente, l’attenzione si sposta sul decoro urbano e sulla qualità architettonica delle corti, temi centrali nel nuovo Pgt.

Tutto il progetto per il recupero di Casa Macchi e del centro storico di Morazzone è stato realizzato. Le opere, rendicontate al Pirellone, hanno incassato il plauso dei vertici regionali. «Il presidente Fontana si è detto molto soddisfatto — conclude Mazzucchelli —. È un successo corale: di chi ha messo i fondi, ma soprattutto di chi ha messo le idee per trasformare Morazzone in una meta d’eccellenza».