Meeting Nazionale di Piediluco: pioggia di medaglie per la Canottieri Varese

Il Lago di Piediluco si tinge di gialloazzurro nel primo weekend dedicato al Meeting Nazionale. La Canottieri Varese non ha tradito le attese, schierando una flotta competitiva che, tra il 7 e l’8 marzo, ha collezionato podi e prestazioni di rilievo, confermando l’ottimo stato di forma del vivaio bosino.

Sabato: l’acuto di Consonni e la forza del “due senza”

La giornata inaugurale ha visto subito il club di via Cavour protagonista. A prendersi la scena è stato Consonni, capace di dominare la finale del singolo Under 17 maschile conquistando una medaglia d’oro che pesa.

Ottime notizie sono arrivate anche dalle imbarcazioni di coppia e di punta: Cracco e Cinquantini hanno centrato un prestigioso secondo posto nel due senza Under 23, imitati poco dopo dalle gemelle Tosi, d’argento nella medesima categoria femminile, a dimostrazione di una solidità tecnica ormai consolidata.

Domenica: trionfa l’otto rosa, argento per le Tosi e Arra

Il secondo giorno di gare ha mantenuto alta l’intensità. L’impresa di giornata porta la firma dell’otto Under 17 femminile (Aroldi, Bollini, Grazioli, Bianchini, Lococo, Spagnolla, Teli, Rovera, timoniere Belluzzo), che ha sbaragliato la concorrenza portando a casa il metallo più prezioso.

Ancora sugli scudi Consonni, che in equipaggio misto con la Canottieri Retica ha ottenuto l’argento nel quattro di coppia Under 17. Stesso piazzamento per Arra, impegnato nel quattro senza (misto Cerea), e per le gemelle Tosi, che hanno raddoppiato il proprio bottino personale nel quattro senza femminile assoluto insieme alle atlete della Canottieri Gavirate.

A chiudere il cerchio dei successi, il secondo posto del quattro di coppia Under 19 femminile targato Varese con Mariani e Marchetti (in misto con Gavirate e De Bastiani).