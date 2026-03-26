Mercallo
Mercallo inaugura il Parco dei nuovi nati: un albero per ogni bambino
Domenica 29 marzo all’area lago la piantumazione degli alberi dedicati ai bambini nati nel 2025
29 Marzo 2026
Un nuovo spazio verde che cresce insieme ai suoi cittadini più piccoli. Domenica 29 marzo alle 10:30 il Comune di Mercallo inaugura il Parco dei nuovi nati all’area lago, dove verranno piantumati gli alberi dedicati ai sette bambini nati nel 2025.
L’idea promossa dall’amministrazione comunale vuole celebrare le nuove nascite del paese e – allo stesso tempo – donare alla cittadinanza una nuova area tranquilla dove trascorrere le belle giornate di sole all’aria aperta.
Un’iniziativa che si sta diffondendo in tanti altri Comuni italiani per festeggiare l’arrivo dei nuovi arrivati.
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