Mesenzana, a maggio torna la “100% Mojanchi Trail” tra i sentieri di Valtravaglia e Valcuvia

Due giornate dedicate al trail running e alla scoperta del territorio: la “100% Mojanchi Trail” porterà atleti e appassionati tra boschi e panorami della provincia di Varese con partenza e arrivo nel centro storico di Mesenzana

Tra i nuovi patrocini concessi dal Consiglio regionale della Lombardia per gli eventi primaverili sul territorio, c’è anche un’iniziativa sportiva in programma in provincia di Varese. Si tratta della “100% Mojanchi Trail”, manifestazione di trail running che il 23 e 24 maggio porterà atleti e appassionati tra i sentieri della Valtravaglia e della Valcuvia, con partenza e arrivo nel centro storico di Mesenzana.

L’evento, organizzato da Asd 100% Anima Trail, propone due giornate dedicate allo sport all’aria aperta e alla scoperta del territorio. I percorsi sono pensati per trail runner di diversi livelli di preparazione e attraversano boschi, salite e panorami che caratterizzano una delle aree più naturalistiche della provincia di Varese.

Sport e natura tra Valtravaglia e Valcuvia

Partenza e arrivo saranno nel centro storico di Mesenzana, che diventerà il cuore della manifestazione con l’arrivo degli atleti e i momenti dedicati alla condivisione tra partecipanti, organizzatori e pubblico.

Un appuntamento nella primavera degli eventi lombardi

La trail varesina rientra tra le iniziative sostenute dal Consiglio regionale della Lombardia per la primavera 2026. «La primavera è un’occasione per organizzare tante iniziative all’aria aperta che permettono di valorizzare il patrimonio paesaggistico della nostra Regione – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – . Sono appuntamenti in grado di attirare visitatori e turisti che possono apprezzare cultura, tradizioni ed eccellenze lombarde».

La 100% Mojanchi Trail rappresenta quindi uno degli appuntamenti sportivi che, oltre alla competizione, promuovono la scoperta di territori e paesaggi della provincia di Varese.