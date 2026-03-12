Varese News

Milano in tutti i sensi: il racconto della città che si ascolta e si respira

Lunedì 16 a Materia Marco Dell’Acqua guida il pubblico in una Milano intima e sorprendente, un viaggio tra luoghi noti e dettagli nascosti della città

Teatro La Scala Milano

Milano è una città che spesso viene raccontata attraverso i suoi simboli più evidenti: il Duomo, la moda, il design, la finanza. Milano in tutti i sensi di Marco Dell’Acqua sceglie invece una strada diversa: invita il lettore a scoprirla non solo con gli occhi, ma con tutti i sensi.

Il libro nasce come una guida, ma fin dalle prime pagine appare chiaro che non è una guida tradizionale. Dell’Acqua costruisce un percorso narrativo che attraversa la città come un’esperienza personale e sensoriale. I capitoli sono organizzati attorno ai cinque sensi — vista, udito, olfatto, gusto e tatto — e diventano il pretesto per raccontare storie, luoghi, dettagli nascosti e personaggi che compongono il tessuto vivo di Milano.

Ne emerge un ritratto stratificato della città. Non solo monumenti e indirizzi, ma anche atmosfere: i suoni delle strade e dei cortili, i profumi dei quartieri, i sapori della tradizione, le mani degli artigiani, i piccoli particolari che spesso sfuggono a chi attraversa Milano frettolosamente. L’autore alterna curiosità storiche, episodi poco noti e suggerimenti per esplorare la città con uno sguardo più lento e consapevole.

Il risultato è un libro che si legge come un racconto urbano più che come un manuale turistico. Milano diventa una città da ascoltare, annusare, assaporare e immaginare prima ancora che da vedere. È proprio questa dimensione emotiva e multisensoriale a renderlo interessante anche per chi Milano la conosce già: il libro invita a riscoprirla da capo, seguendo tracce spesso invisibili.

Milano in tutti i sensi è quindi insieme guida, raccolta di storie e dichiarazione d’amore per la città. Un invito a cambiare prospettiva e a lasciarsi sorprendere da ciò che di solito resta sullo sfondo.

Lunedì 16: serata con l’autore a Materia

Lunedì 16 si terrà una serata con Marco Dell’Acqua dedicata proprio a questo viaggio nella città.

Durante l’incontro l’autore accompagnerà il pubblico in un percorso per riscoprire Milano ascoltandola, annusandola, assaporandola e immaginandola, tra luoghi noti e inattesi, storie e suggestioni tratte dal libro. Non sarà una presentazione tradizionale, ma un racconto della città che coinvolge i sensi e l’esperienza personale di chi la vive ogni giorno.

Un’occasione per guardare Milano con occhi diversi — o meglio, con tutti i sensi.

Prenota qui

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 12 Marzo 2026
