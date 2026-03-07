Varese News

Milano Cortina 2026, l’olimpiade culturale dà voce ai valori paralimpici 

A Milano, Palazzo Litta ospita dal 6 al 15 marzo Narrazioni Tattili, un progetto dedicato all’accessibilità nei luoghi della cultura che propone percorsi multisensoriali, audioguide descrittive, mappe tattili e interpreti LIS

Con l’avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Olimpiade Culturale continua ad animare il territorio con nuovi appuntamenti: mostre, percorsi museali accessibili, installazioni artistiche e concerti aperti alla comunità arricchiscono il calendario culturale dei Giochi, offrendo occasioni di incontro tra arte, sport e accessibilità.

A Milano, Palazzo Litta ospita dal 6 al 15 marzo Narrazioni Tattili, un progetto dedicato all’accessibilità nei luoghi della cultura che propone percorsi multisensoriali, audioguide descrittive, mappe tattili e interpreti LIS. L’iniziativa rientra nel progetto del Museo Polisensoriale e prevede anche tavole rotonde su sport e inclusione, oltre a nuove visite accessibili senza barriere architettoniche. A Verona, il Teatro Romano diventa protagonista di un nuovo percorso di visita inclusivo con Verona archeologica. Il teatro romano per tutti!, in programma fino al 20 marzo.

Il progetto propone visite guidate e attività laboratoriali supportate da strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), per rendere il patrimonio archeologico fruibile anche da persone con disabilità cognitive e motorie. Dopo la tappa di Milano, arriva a Cortina Artificial Snow, progetto artistico che esplora il rapporto tra robotica, sport e disabilità. Visitabile dal 6 al 15 marzo presso l’Hotel de la Poste, si articola in installazioni artistiche, una mostra fotografico‑poetica e un convegno scientifico dedicato all’interazione tra esseri umani e robot.

“L’Olimpiade Culturale continua ad accompagnare i Giochi anche nel periodo Paralimpico, offrendo spazi di incontro tra arte, cultura e sport e promuovendo una visione della cultura come esperienza aperta, accessibile e condivisa” – ha dichiarato Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026 – “Questi progetti dimostrano come i valori Paralimpici possano tradursi in pratiche culturali concrete, capaci di coinvolgere territori, istituzioni culturali e comunità locali.” Con il programma dell’Olimpiade Culturale, Milano Cortina 2026 continua così a valorizzare il ruolo della cultura come dimensione essenziale dell’esperienza Olimpica e Paralimpica, promuovendo iniziative diffuse sul territorio che mettono al centro accessibilità, partecipazione e dialogo tra discipline.

Pubblicato il 07 Marzo 2026
