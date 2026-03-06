Varese News

Minaccia i genitori a Varese dopo che lo hanno ripreso in casa: arrestato, ora è in carcere

L’uomo ha problemi psichici e a suo carico c’era già dei precedenti per stalking e maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha disposto la permanenza ai Miogni

A suo carico c’era una misura cautelare pesante: il divieto di avvicinamento ai genitori che, per bontà loro, lo avevano comunque ripreso in casa, cercando di dare una seconda possibilità a quel ragazzo problematico, manesco e con conclamati problemi psichiatrici.

Fino a ieri pomeriggio, quando è emerso l’ennesimo “dissapore“ in famiglia. Ne è nato un litigio sfociato nella violenza, resa ancora più grave dalla prestanza fisica dell’uomo: ginocchiate al padre e minacce pesanti brandendo un coltello in modo estremamente pericoloso. A quel punto i coniugi hanno composto il numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto.

L’intervento dei carabinieri sul posto ha scongiurato il peggio. I militari hanno accompagnato l’uomo in psichiatria e successivamente lo hanno trattenuto in vista dell’udienza di convalida per direttissima, tenutasi nella mattinata di venerdì.

L’arrestato, difeso dall’avvocato Luca Carignola, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato contestato, legato alla violazione del divieto di avvicinamento.

Pubblicato il 06 Marzo 2026
