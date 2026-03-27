Minaccia il compagno di classe a Verbania con un martello e a scuola arrivano i carabinieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania sono intervenuti nei giorni scorsi presso un istituto scolastico del Verbano, su richiesta del personale scolastico poiché uno studente, nel corso di una lite, aveva minacciato un altro studente con un martelletto frangi vetro. L’immediato intervento del personale scolastico ha evitato ulteriori conseguenze e l’autore del gesto, una volta in caserma, è stato denunciato alla procura per i Minorenni e riaffidato ai genitori.

L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania rimane concentrata con attenzione sul fenomeno di devianza all’interno degli istituti scolastici. In questo ultimo periodo si sono verificati una serie di episodi che hanno interessato diversi Istituti Scolastici del territorio provinciale, che hanno visto l’intervento dei carabinieri in occasione di reati, riconducibili in modo particolare all’uso improprio delle tecnologie digitali ed in alcuni casi al ricorso ad armi bianche.

L’attività di prevenzione condotta dai Carabinieri ha permesso di accertare diverse tipologie di reato.

Sono stati registrati numerosi interventi per liti tra studenti, sfociati in lesioni personali, come in un caso avvenuto in una scuola del Verbano, dove un alunno è stato denunciato per aver colpito un coetaneo; in un altro istituto, i militari hanno accertato una condotta estorsiva continuata ai danni di un minore, costretto quotidianamente a consegnare somme di denaro sotto minaccia di violenza fisica. In un altro caso sono stati documentati con cellulari atti di bullismo poi diffusi su Social Media, nonché l’acquisizione fraudolenta di contenuti intimi poi diffusi senza consenso. Alcuni istituti scolastici sono stati oggetto di atti vandalici alle infrastrutture e di imbrattamenti con scritte dal contenuto ideologico inappropriato.

L’Arma dei Carabinieri, oltre ad esercitare una attività di controllo sulla dispersione scolastica, d’intesa le autorità locali in base al decreto Caivano, prosegue nell’opera di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici della provincia, con periodici incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori, per promuovere la cultura della legalità, affrontando le tematiche più sensibili per i giovani, quali l’abuso di sostanze, l’uso consapevole dei Social media nonché i comportamenti riconducibili al bullismo, cyberbullismo e all’uso improprio degli smartphone.