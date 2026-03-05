Missoni, l’eredità oltre il capitale: Luca Missoni spiega perché il legame con il territorio è solido

All’indomani della notizia storica del riassetto societario che vede l’uscita della famiglia Missoni dal capitale dell’azienda di Sumirago, con il fondo FSI che assume il ruolo di socio di maggioranza, arrivano le prime dichiarazioni cariche di significato di Luca Missoni.

Il Direttore Artistico dell’Archivio Missoni, intervenendo a margine di una conferenza stampa al museo Maga di Gallarate, ha descritto questo passaggio come una «conseguenza inevitabile» di un percorso di crescita che richiede investimenti di dimensioni non più sostenibili dalla sola compagine familiare. Ma se la proprietà finanziaria cambia, l’anima della maison sembra restare ancorata alle sue radici varesine per una ragione molto concreta: la specificità tecnologica e produttiva.

L’unicità del territorio

Secondo Luca Missoni, a tutelare la presenza dell’azienda nel Varesotto non sono solo gli accordi societari, ma l’esistenza di competenze e macchinari che non hanno eguali altrove. «Le nostre produzioni specifiche che abbiamo a Sumirago, sui telai… sono cose che difficilmente, anche volendo, sarebbero riproponibili in altri territori, anche nel medesimo contesto italiano» ha dichiarato Missoni.

Il riferimento è alla complessa arte della maglieria che ha reso celebre il marchio. La garanzia della produttività nel territorio galaratese per il prossimo futuro risiede proprio nell’uso di macchinari e telai specifici, che i fondatori Ottavio e Rosita utilizzavano fin dagli anni ’60. In particolare, si parla delle macchine Raschel, storicamente diffuse nel distretto di Gallarate, dalle quali nascono gli iconici motivi a “zigzag” che definiscono l’identità Missoni.

Il valore strategico dell’acquisizione di Tricotex

Questa visione troverebbe conferma in una mossa strategica compiuta dall’azienda nel marzo 2024: l’acquisizione del 100% della Tricotex di Gallarate. Storico fornitore della maison, Tricotex rappresenta un’eccellenza nel settore del lusso per la lavorazione dei tessuti Raschel e per l’utilizzo dei telai Caperdoni. Blindando la propria filiera attraverso questa acquisizione, Missoni non ha solo protetto un fornitore chiave, ma ha internalizzato un know-how manifatturiero locale che è diventato il vero “testimone” della continuità del brand. Sarà questa unicità tecnica a rendere il marchio difficilmente delocalizzabile?.

Famiglia e Archivio: i custodi di una “storia epocale”

Mentre la gestione operativa e finanziaria passa definitivamente nelle mani di manager e dei nuovi soci, la famiglia Missoni manterrà un ruolo centrale nella tutela della memoria storica. Luca Missoni ha ribadito che la Fondazione e l’Archivio rimangono proprietà della famiglia.

«Il legame che ci porta per l’heritage, tutta la parte storica, una storia epocale, è sempre tutelato dalla famiglia» ha sottolineato Luca, confermando che, sebbene il capitale diventi internazionale, la bussola creativa e l’identità culturale rimarranno legate a quel “progetto di stile unico” nato tra le colline di Sumirago oltre settant’anni fa.