Missoni perde i Missoni ma resta italiana: il fondo Fsi diventa socio di maggioranza
Il celebre marchio di moda con sede a Sumirago vede il fondo italiano crescere nel capitale. I MIssoni escono dal capitale ed entra la famiglia Fassin-Bachmueller
Missoni cambia assetto societario ma resta in mani italiane. Il prestigioso brand di moda, nato nel 1953 e con sede a Sumirago, perde tra i soci la famiglia fondatrice dei Missoni ma continua la sua storia italiana grazie a Fsi, il principale fondo di investimento della nazione, che invece di cedere ad acquirenti stranieri – come inizialmente previsto – ha scelto di rafforzare il proprio impegno diventando socio di maggioranza.
L’operazione vede inoltre l’ingresso come nuovi soci della famiglia Fassin-Bachmueller, proprietaria attraverso la holding Katjes Quiet Luxury di circa il 25% del capitale. Gli imprenditori tedeschi, di origini siciliane, controllano già Bogner, noto marchio del lusso attivo nel segmento dell’abbigliamento sportivo di alta gamma. Niente capitali statunitensi, ma una guida molto europea, quindi.
La mossa arriva dopo anni di crescita significativa per Missoni. Nonostante le difficoltà della pandemia, l’azienda ha infatti raddoppiato il fatturato arrivando a circa 130 milioni di euro, con una redditività in forte miglioramento. Le ultime collezioni hanno registrato incrementi del 30%, superando le performance di molti competitor del settore.
Il riassetto societario vede ancora alla guida l’amministratore delegato Livio Proli, manager con un’esperienza di 25 anni in Giorgio Armani, affiancato da Barnaba Ravanne, co-fondatore di Fsi, nel ruolo di presidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.