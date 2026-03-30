Mobilità sostenibile: Regione e Comune di Valganna finanziano un nuovo percorso ciclabile sul lago di Ghirla

Regione Lombardia investe sulla mobilità sostenibile e tra gli interventi finanziati spicca anche il territorio della provincia di Varese. A Valganna sarà infatti realizzato un nuovo percorso ciclopedonale lungo il lago di Ghirla, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area e incentivare forme di spostamento più sostenibili. (foto di Marta Dionigi)

L’intervento, previsto attraverso un accordo tra Regione e Comune di Valganna, collegherà la località Colibrì a via Tre Lago. Il costo complessivo è di 220mila euro, di cui 122mila a carico dell’amministrazione comunale.

Un investimento per il territorio

L’opera sul Lago di Ghirla si inserisce in un piano più ampio che coinvolge diverse province lombarde e che punta a rafforzare la rete della mobilità ciclabile. In totale, Regione Lombardia ha stanziato circa 630mila euro per nuovi interventi tra Varese, Bergamo, Milano e Monza Brianza.

«Prosegue il nostro impegno concreto per favorire una mobilità dolce e integrata, con l’obiettivo di coniugare la sicurezza dei percorsi e la loro accessibilità a tutti – dice Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile – Abbiamo approntato un piano di interventi che coinvolge tutte le provincie lombarde, cercando di potenziare le infrastrutture ciclabili, opere che valorizzano i territori e migliorano la qualità della vita dei cittadini».

Gli altri interventi in Lombardia

Oltre alla provincia di Varese, il piano prevede opere anche in altri territori.

A Spirano, in provincia di Bergamo, sarà realizzata una pista ciclopedonale di collegamento con Pognano per un investimento complessivo di 190mila euro.

A Carate Brianza, nel Monzese, è previsto un collegamento ciclopedonale tra una zona residenziale, il presidio ospedaliero e la pista ciclabile esistente: un intervento da 265mila euro da completare entro il 2026.

Nel Milanese, ad Arconate, sarà invece riqualificato il percorso lungo il canale Villoresi, con lavori di manutenzione straordinaria, illuminazione e messa in sicurezza della passerella pedonale per un totale di 430mila euro.

Mobilità dolce e cicloturismo

Secondo Regione, gli interventi non hanno solo una valenza infrastrutturale ma anche ambientale e turistica.

«Progetti strategici che da un lato promuovono politiche ambientali e green a favore della collettività, dall’altro permettono di stimolare proposte di viaggio alternative, in grado di far diventare il cicloturismo volano ideale per apprezzare da vicino le bellezze paesaggistiche e culturali dei nostri luoghi. All’insegna di un sistema trasportistico sempre più interconnesso e vicino alle esigenze della popolazione» conclude l’assessore Lucente.