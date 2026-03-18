“Molon Labe”: i Mastini ad Aosta non vogliono deporre le armi

C’è una cosa che va oltre i numeri, le statistiche e la classifica, una cosa che emerge in maniera importante e che va oltre i gol subiti. Parliamo dell’orgoglio, condizione che, al netto dei risultati, i Mastini dovranno mettere sul ghiaccio in tutta la sua nettezza nella gara3 contro Aosta in programma giovedì 19 alle 20,30.

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Sì, perché il popolo giallonero una dimostrazione di orgoglio la merita, visto l’enorme affetto riversato al cospetto dei Mastini per tutta la stagione, con l’ennesimo tutto esaurito dell’Acinque Ice Arena nello scorso turno (martedì) concluso con una debacle dai gialloneri. Deve essere stupendo per i giocatori, entrare sul ghiaccio e sentire il forte abbraccio di una tribù che canta, ma questa magia va alimentata e omaggiata. Varese conosce l’hockey e sa ammettere la superiorità di chi come Aosta questa cosa la mette sul ghiaccio: soldi ben spesi dai Gladiators, molte energie e un grande lavoro hanno creato qualcosa di grande, potendo contare su di una squadra formata – a differenza di Varese – quasi solo da professionisti.

Del resto, lo avevamo scritto e non era stato neppure necessario carezzare la palla di vetro: vincere contro Aosta non sarebbe stato facile. All’epoca osservavamo una squadra che è notevolmente cresciuta dalla fine del Master Round, trasformandosi in una vera e propria corazzata.

Gli aostani, che per un fattore strano si chiamano Gladiators ma hanno sulle maglie un elmo spartano, richiamano motti come “Questa è Aosta” e ricordano la battaglia delle Termopili, hanno giocato Gara2 con una lucidità quasi spietata, dimostrando di essere una squadra ben organizzata ed altrettanto cinica, capace di trasformare ogni errore in azione pericolosa.

C’è quella super linea – a oggi la più forte del campionato – composta da Nardella-Nimenko-McNally, ma poi anche tanti giovani molto promettenti, assieme ad innesti di qualità, con in porta quel Rocco Perla che ben conosciamo. Una potenza di fuoco che ha destabilizzato la squadra di Matikainen, apparsa in balia degli eventi, a cui gli avversari hanno tolto la compattezza difensiva che aveva mostrato nel corso delle ultime partite.

Insomma: martedì è stata una serata da dimenticare, e pure in fretta, perché i Mastini non hanno tempo di leccarsi le ferite: il terzo atto andrà in scena con tutti i pronostici a favore di Aosta che si trova in vantaggio per 2 a 0 con il match ball da giocare in casa. Quindi bisognerà partire dall’orgoglio, dall’onore delle armi, mettendo sul ghiaccio tutto e pure oltre, contro un avversario sulla carta quasi impossibile.

Per una sera quindi, lo stadio di Aosta si trasformerà nel passo costiero delle Termopili dove le montagne del massiccio del Callidromos scendono quasi a toccare il mare, altura da cui coach Giovinazzo, nei sontuosi panni di Serse I re dei Persiani, riverserà le sue truppe superiori per numero e per potenza bellica, contro i trecento spartani gialloneri, capitanati da Marcello “Leonida” Borghi. E lui, quando gli verrà chiesto di deporre le armi e consegnarsi all’avversario incredibilmente superiore, griderà: “Molon labe” (vieni a prenderle).