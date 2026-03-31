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Monete d’argento preziose nascoste in auto: sanzionato un uomo a Ponte Chiasso

La persona fermata aveva occultato - senza dichiararle - nel vano della ruota di scorta monete di un chilo ciascuna, coniate in Australia e ricercate dai collezionisti

sequestro monete argento como chiasso marzo 2026

Guai per un cittadino italiano che si è presentato, qualche giorno fa, al valico di Ponte Chiasso dicendo di non avere merce da dichiarare in dogana. L’uomo trasportava infatti sette pesanti e preziose monete d’argento (ciascuna del peso di un chilogrammo), per un valore complessivo superiore ai 15mila euro: per questo è stato sanzionato.

Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito delle attività congiunte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. L’uomo, alla guida di una Ford Mustang e in ingresso in Italia, aveva dichiarato di non avere nulla da segnalare, ma il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti. Tra l’altro la persona coinvolta ha cercato anche di ostacolare le operazioni di verifica al momento dell’apertura del baule.

Durante l’ispezione del veicolo, i militari hanno scoperto (nel vano della ruota di scorta) due buste contenenti sette monete in argento puro (999‰), ciascuna del peso di un chilogrammo. Cinque di queste appartengono alla serie “Lunar” della Perth Mint australiana, ispirata ai segni dello zodiaco cinese, mentre le altre due raffigurano animali tipici della fauna australiana.

In assenza di documentazione commerciale, è stata contestata l’irregolare introduzione di merce oltre la franchigia prevista di 300 euro per i viaggiatori via terra. I diritti evasi sono stati quantificati in oltre 3mila euro, con una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta dovuta.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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