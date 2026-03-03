Montonate celebra San Francesco con un concerto nella chiesa di Sant’Alessandro

Le celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi arrivano anche a Montonate di Mornago. Nella serata di sabato 8 marzo, alle 21, la chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro ospita il concerto “Il nostro Francesco”, un evento musicale che ripercorre l’eredità spirituale del Poverello d’Assisi attraverso parole e musica.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mornago e delle parrocchie della Comunità Pastorale, e si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla figura del santo patrono d’Italia.

Il programma musicale è interamente composto dal maestro vergiatese Roberto Bacchini, che firma una partitura originale costruita sui testi lasciati dallo stesso San Francesco. Un lavoro che intreccia spiritualità e ricerca musicale, dando voce ai temi centrali del messaggio francescano: la fraternità, la pace, il rapporto con il creato.

A interpretare il concerto saranno la Cantoria di Giubiasco, proveniente dal Canton Ticino, e la Corale di Calò di Besana, affiancate dai musicisti dell’Orchestra Compagnia Armonica di Varese. La direzione dell’intero complesso è affidata allo stesso Roberto Bacchini, che guiderà anche gli interventi solistici del tenore Aronne Rivoli.

Il concerto sarà replicato sabato 14 marzo nella chiesa parrocchiale di San Martino a Vergiate. In questa occasione, accanto all’orchestra e alle formazioni corali, saranno presenti il tenore solista Marco Rosiello e l’oboista solista Matteo Moretti. L’ingresso al concerto è libero.