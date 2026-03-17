Morazzone scommette su una cultura dal volto”giovane”: nascono Le Voci del Borgo

Il futuro di Morazzone ha il volto e l’entusiasmo dei ragazzi del gruppo “Le Voci del Borgo”, una nuova realtà culturale che ha ufficialmente mosso i primi passi durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 16 marzo. Non si tratta solo di un’aggregazione spontanea, ma di un progetto strutturato di scoperta e valorizzazione del patrimonio storico del territorio, nato dalla sinergia con l’associazione “Diamoci una mano Odv” per offrire ai giovani l’opportunità di farsi custodi attivi delle bellezze locali.

L’esordio ufficiale sul campo è già fissato per il prossimo fine settimana del 21 e 22 marzo, quando i componenti del gruppo vestiranno i panni di ciceroni a Casa Macchi in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Saranno proprio loro ad accompagnare i visitatori tra le stanze e i giardini della storica dimora, raccontando segreti e aneddoti di un borgo che continua a investire sulle nuove generazioni.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di promozione territoriale che Morazzone porta avanti con convinzione già da tempo. Già nel 2023, infatti, il Comune aveva collaborato con la cooperativa Baobab per la realizzazione di un podcast dedicato alle bellezze del paese, dimostrando come il linguaggio dei ragazzi possa essere la chiave giusta per narrare la storia del proprio territorio. (si può ascoltare qui)

Con la nascita de “Le Voci del Borgo”, il paese ritrova così un nuovo slancio narrativo, e affida ai più giovani il compito di tenere viva la memoria collettiva e di accogliere i turisti con uno sguardo fresco.