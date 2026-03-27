Mornago accoglie i nuovi nati: al via il bando per il Bonus 2025
Rinnovata per il terzo anno l'iniziativa dell'amministrazione comunale a sostegno della natalità e delle famiglie. Il sindaco Tamborini: "Un gesto per dimostrare che non siete soli"
Sostenere la natalità con aiuti tangibili e essere vicini ai cittadini. Con questo duplice obiettivo la Giunta comunale di Mornago ha annunciato l’apertura del bando “Bonus Nuovi Nati 2025”, l’agevolazione economica destinata ai bambini che verranno alla luce nel corso dell’anno.
Giunto alla sua terza edizione, il contributo si conferma un pilastro delle politiche sociali del paese: «Non solo – commenta il sindaco Davide Tamborini –un aiuto concreto per affrontare le prime spese, ma un gesto simbolico di accoglienza verso i nuovi piccoli cittadini. In un’epoca in cui investire sulla natalità significa guardare al futuro, l’Amministrazione sceglie di fare la propria parte, costruendo un territorio sempre più attento ai bisogni delle persone».
«Ogni nascita – aggiunge il primo cittadino – è una luce che si accende nella nostra comunità, un segno di speranza e di futuro. Con questo contributo vogliamo dire alle famiglie che non sono sole, che Mornago è una casa che accoglie, sostiene e cresce insieme a loro. È un piccolo gesto, ma nasce da un grande sentimento: quello di una comunità che si prende cura dei propri cittadini fin dal primo istante di vita. Diamo il benvenuto a questi bambini con il cuore, perché sono loro il domani che vogliamo costruire insieme».
Un messaggio condiviso dall’assessore al Welfare, Maurizio Bigarella, che pone l’accento sull’aspetto umano e solidale del bando. «Il primo anno di vita di un bambino – afferma Bigarella – è un viaggio straordinario, fatto di amore, scoperte e anche di sacrifici. Vogliamo essere accanto alle famiglie in modo concreto, facendo sentire la presenza di un’intera comunità che condivide questo momento unico. È un aiuto che va oltre l’aspetto economico: è un abbraccio simbolico, un segnale di attenzione che mette al centro la famiglia come cuore pulsante della nostra società».
Come partecipare
Tutte le informazioni dettagliate, i requisiti necessari e le modalità di accesso al bando sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mornago, nella sezione “Novità e Notizie”, oppure cliccando direttamente su questo link.
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