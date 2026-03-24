Mulini Grassi chiusa fino a giugno, via per Bregazzana pure, il traffico in quella zona di Varese va in tilt

La contemporanea chiusura di via Mulini Grassi e di via per Bregazzana sta mettendo a dura prova la pazienza di chi vive e lavora tra Varese, Sant’Ambrogio e la Valganna. Sono diverse le segnalazioni che sono arrivate in redazione, e un residente ha anche deciso di formalizzare il proprio disagio con una lettera all’amministrazione comunale, denunciando la sovrapposizione di due chiusure su arterie fondamentali e chiedendo conto di una situazione che si trascina ormai da mesi.

Via Mulini Grassi è chiusa dal 15 dicembre scorso per il consolidamento di un muro di contenimento di proprietà di Carlsberg Italia, segnalato come pericoloso dai Vigili del Fuoco. La prima ordinanza fissava la riapertura entro il 15 marzo 2026, ma i lavori non sono ancora conclusi e la scadenza è stata spostata al 16 giugno. Nel frattempo, dal 16 marzo è scattata anche la chiusura di via per Bregazzana, per i lavori al Ponte di Bregazzana disposti dal Comune di Induno Olona, con durata stimata fino a luglio. Il risultato è che due vie di collegamento strategiche per la zona sono simultaneamente interrotte, con il traffico tutto riversato su percorsi alternativi già congestionati.

Da qui la lettera del cittadino di Varese, che ha scritto al Comune ha sollevato tre richieste precise: chiarimenti sullo stato dei lavori e sulle ragioni della proroga di via Mulini Grassi — dove, a suo dire, per mesi non sarebbero stati visibili interventi concreti — una revisione della pianificazione per evitare sovrapposizioni di questo tipo in futuro, e misure concrete per mitigare i disagi alla circolazione con una comunicazione più trasparente verso i cittadini.

La risposta è arrivata dal Comandante della Polizia Locale, Claudio Vegetti. Sulla proroga di via Mulini Grassi, ha spiegato che i tempi si sono allungati per l’iter autorizzativo richiesto da AIPO e Regione Lombardia, necessario prima di poter avviare il consolidamento. Sulla sovrapposizione con la chiusura di via per Bregazzana, la posizione è netta: entrambi gli interventi erano urgenti sul piano della sicurezza e non potevano essere differiti né diversamente programmati.

Una risposta che ricostruisce la catena di responsabilità — il muro è privato, le autorizzazioni dipendevano da enti sovraordinati, il ponte è competenza di altro comune — ma che difficilmente placa chi ogni giorno deve fare i conti con tempi di percorrenza più lunghi e strade alternative sempre più sature.