Musica, danze e radici: Varese abbraccia la comunità albanese con la nascita di Shoqata Kulturore Arbëria

Una sala gremita, ritmi tradizionali albanesi e una platea multiculturale che balla insieme. È stato questo il clima del debutto ufficiale della Shoqata Kulturore Arbëria ETS, la nuova associazione culturale albanese di Varese, che ha scelto l’Unahotels per la sua serata inaugurale raccogliendo quasi quattrocento presenti.

A fare gli onori di casa i tre soci fondatori, Edmond Syku, Bujar Sejdiu ed Ervis Gega, visibilmente emozionati nell’accogliere una platea che ha subito dimostrato calore e partecipazione.

Il cuore della serata è stato il palco, animato da cantanti che hanno proposto i ritmi della tradizione albanese trascinando il pubblico in balli collettivi. Un coinvolgimento che ha contagiato anche i numerosi ospiti italiani, tra professionisti e rappresentanti delle istituzioni, scesi in pista in un gesto spontaneo di fratellanza.

Tra i volti noti della serata, grande affetto ha suscitato la presenza di Beppe Sannino, l’ex allenatore del Varese calcio, accolto con calore dall’intera platea.

Sul fronte istituzionale, hanno portato il loro saluto i consiglieri comunali Giuseppe Montalbetti ed Eugenio De Amici e la consigliera regionale Romana Dell’Erba. Vicinanza all’associazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Emanuele Monti, assente per impegni all’estero ma già legato al progetto fin dalla sua nascita.

La Shoqata Kulturore Arbëria ETS nasce con obiettivi precisi: supportare gli associati, promuovere la cultura albanese sul territorio e costruire un’integrazione concreta con le istituzioni cittadine. Una missione che la serata inaugurale ha già saputo incarnare, dimostrando che quando la cultura diventa incontro, l’integrazione smette di essere un traguardo e diventa realtà vissuta.