Musica e contaminazione. I Lounge ospiti a Fuori Frequenza
Appuntamento oggi, giovedì, alle 21 con Hobbet, Gian e Giuse che ospiteranno un gruppo nato nel 1984 che ha attraversato diverse evoluzioni fino ad approdare alla musica fusion con l'album Emotional
Giovedì 12 marzo alle ore 21:00 la trasmissione radiofonica Fuori Frequenza accoglierà in studio la band Lounge, protagonista di una serata dedicata alla musica strumentale e alla contaminazione tra generi.
Il programma, in onda su Radio Materia, sarà l’occasione per raccontare la storia del gruppo nato nel 1984 dalla passione di un gruppo di amici per la musica. Nel corso degli anni la band ha attraversato diverse evoluzioni, passando dalle prime esperienze come cover band a un percorso artistico sempre più personale.
Oggi i Lounge propongono esclusivamente brani strumentali inediti dal sound lounge–fusion, influenzato dalle molte sonorità ascoltate e vissute dai musicisti durante il loro percorso artistico.
Durante la puntata verrà presentato anche il loro lavoro discografico “Emotional”, un album nato da circa tre anni di lavoro creativo e realizzato interamente con strumenti suonati dal vivo, con l’obiettivo di trasmettere all’ascoltatore il piacere e l’energia della musica suonata insieme.
Gli ascoltatori potranno seguire la diretta collegandosi al sito
www.radiomateria.it
Sarà inoltre possibile interagire in tempo reale con la trasmissione inviando messaggi WhatsApp al numero:
+39 353 4848857
La conduzione della puntata sarà affidata a Hobbeat, Gian e Giuse, che accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio tra musica, racconti e curiosità sul percorso artistico della band.
