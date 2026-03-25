Musica, Edgar Allan Poe e laboratori: il weekend magico di Palazzo Branda a Castiglione Olona

Il fine settimana a Castiglione Olona si preannuncia ricco di suggestioni tra le mura di Palazzo Branda Castiglioni. La sede del Museo Civico ospiterà tre appuntamenti che spaziano dalla musica a lume di candela al teatro dell’orrore, fino ai laboratori didattici per i più piccoli. Il borgo riconferma così la sua vocazione di centro culturale attivo e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo sfruttando il fascino delle sue sale quattrocentesche.

Musica a lume di candela in Quadreria

Il programma si apre venerdì 27 marzo con un’esperienza multisensoriale nella Sala della Quadreria. Protagoniste saranno l’arpista Michela Le Fauci e la violoncellista Elisa La Donna, impegnate in un concerto classico-pop intitolato «A lume di candela». L’evento, organizzato in collaborazione con Lombardia Segreta, prevede due repliche, alle 19.00 e alle 21.00, per permettere a più spettatori di godere dell’atmosfera intima creata dalle luci soffuse e dalle note degli archi e dell’arpa.

Il terrore di Poe tra gli affreschi

Sabato 28 marzo il tono cambia drasticamente con lo spettacolo teatrale «Ossessioni», curato da Connessioni Teatro e dalla Pro Loco di Castiglione Olona. Le sale affrescate del Palazzo diventeranno la scenografia naturale per la messa in scena di tre racconti del terrore firmati da Edgar Allan Poe. Anche in questo caso sono previsti due turni (ore 19.30 e ore 21.00) per un’immersione totale nelle atmosfere gotiche dello scrittore americano.

Laboratori per famiglie e piccoli artisti

La domenica pomeriggio, 29 marzo alle ore 15.00, sarà invece dedicata ai bambini e ai loro genitori con il laboratorio «Ritratti in famiglia», curato da LAB – Laboratorio Arte Bimbi. Si tratterà di un percorso alla scoperta dei “nobili Castiglioni” attraverso l’osservazione dei dipinti conservati nel Palazzo. Dopo un momento di esplorazione guidata, le famiglie parteciperanno a un workshop creativo per realizzare la propria “traccia” visiva, ispirandosi all’antica tradizione del ritratto celebrativo.

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0331.858301 o consultare il sito ufficiale del Comune di Castiglione Olona.