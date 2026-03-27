Musica sacra tra Milano e Varesotto: cinque appuntamenti diretti dal maestro Matteo Magistrali

Un percorso musicale che attraversa la Quaresima e si apre alla primavera, intrecciando spiritualità, arte e tradizione corale. Sono cinque gli appuntamenti in programma tra Milano, l’Alto Milanese e il Varesotto, tutti diretti dal maestro Matteo Magistrali, figura attiva nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Il calendario si sviluppa tra fine marzo e aprile 2026, proponendo concerti e momenti di meditazione in diverse chiese, con repertori che spaziano dalla polifonia sacra alla musica contemporanea.

Si parte questa sera, venerdì 27 marzo a San Vittore Olona, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, con “Il Cantico delle Creature”, una raffigurazione in musica ispirata al celebre testo di San Francesco. Al pianoforte il maestro Francesco Pasqualotto, con musiche di Liszt, Debussy e dello stesso Magistrali.

Nella stessa serata, alle 20.30, a Milano, nella chiesa della Trasfigurazione (viale San Gimignano), il quartetto vocale Gaudentes Musici propone “Adoramus Te Christe”, concerto dedicato al tempo di Passione con musiche di Da Victoria, Palestrina, Lotti e altri autori della tradizione sacra.

Il percorso prosegue domenica 29 marzo alle ore 16 a Cerro Maggiore, nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano, con “Davanti alla Croce”, momento di musica e meditazione per la Quaresima, affidato al coro Dalakopen e diretto da Matteo Magistrali.

Sempre domenica 29 marzo, ma alle 20.30, il concerto “Adoramus Te Christe” viene riproposto a Cocquio Trevisago, nella chiesa della Purificazione di Maria Vergine, offrendo una seconda occasione per ascoltare il repertorio polifonico del quartetto.

Il ciclo si conclude domenica 19 aprile a Caravate, nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Maurizio, con “Il miracolo delle rose”, opera sacra in un atto con musica e libretto di Roberto Carnaghi. L’esecuzione coinvolge solisti, coro, orchestra Antonio Vivaldi e vede la direzione di Matteo Magistrali.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero (in alcuni casi con offerta libera) e rappresentano un’occasione per vivere, attraverso la musica, il periodo liturgico e il patrimonio artistico delle comunità locali. Un progetto che unisce interpreti, cori e istituzioni del territorio, valorizzando luoghi e tradizioni in un dialogo tra fede e cultura.