Nasce il Comitato dei Genitori alla Scuola materna di Madonna in Campagna
Il nuovo riferimento per i genitori del plesso della Fondazione Scuole Materne è stato costituito sabato
Alla Scuola materna di Madonna in Campagna nasce il Comitato l Genitori, un segnale di condivisione e di investimento sul futuro del plesso, che ospiterà anche l’unica sede di Sezione Primavera per la Fondazione Scuole Materne.
In occasione dell’assemblea di costituzione nel pomeriggio di sabato 7 marzo è stato anche eletto il Consiglio direttivo del Comitato.
Il consiglio direttivo – in perfetta parità di genere – comprende come presidente Alessio Morrone, Sabina Fenu come vicepresidente, Federica Donno come segretaria, Mauro Forte come tesoriere. Completano il consiglio Chiara Vergerio, Valentina Galante, Sara Spinelli, Michele Pesante, Daniele Disa, Chiara Gennari, Daniele Giamundo.
