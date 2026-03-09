Varese News

Nasce il Comitato dei Genitori alla Scuola materna di Madonna in Campagna

Il nuovo riferimento per i genitori del plesso della Fondazione Scuole Materne è stato costituito sabato

Comitato genitori Madonna in Campagna

Alla Scuola materna di Madonna in Campagna nasce il Comitato l Genitori, un segnale di condivisione e di investimento sul futuro del plesso, che ospiterà anche l’unica sede di Sezione Primavera per la Fondazione Scuole Materne.

In occasione dell’assemblea di costituzione nel pomeriggio di sabato 7 marzo è stato anche eletto il Consiglio direttivo del Comitato.

Il consiglio direttivo – in perfetta parità di genere – comprende come presidente Alessio Morrone, Sabina Fenu come vicepresidente, Federica Donno come segretaria, Mauro Forte come tesoriere. Completano il consiglio Chiara Vergerio, Valentina Galante, Sara Spinelli, Michele Pesante, Daniele Disa, Chiara Gennari, Daniele Giamundo.

Comitato genitori Madonna in Campagna

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 09 Marzo 2026
