Nasce “Musi di Varese”: il primo calendario della città dedicato a cani e padroni

Un calendario fatto dalla città e per la città. Nasce “Musi di Varese”, il progetto dedicato ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe, promosso dal Canile di Varese insieme al Comune di Varese con il supporto di LNDC Animal Protection.

L’iniziativa prende il via domenica 29 marzo ai Giardini Estensi, dalle 10 alle 17, con una giornata aperta a tutti i cittadini: chi lo desidera potrà portare il proprio cane e partecipare allo shooting fotografico ufficiale del calendario.

Le fotografie scattate durante la giornata verranno pubblicate online, sul sito www.canilevarese.it, e votate dalla città.

Le prime 50 immagini accederanno alla fase finale, dove una giuria selezionerà i 12 “Musi” protagonisti del calendario 2027. La giuria sarà composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo e dell’informazione locale. Tra i componenti figurano Max Laudadio, la presidente di LNDC Animal Protection Alessandra Calafà, l’assessore del Comune di Varese Nicoletta San Martino e i direttori delle principali testate del territorio: Silvestro Pascarella (Prealpina), Marco Giovannelli (VareseNews), Matteo Inzaghi (Rete55), Andrea Confalonieri (VareseNoi), Vincenzo Coronetti (Malpensa24) e Nicoletta Romano (Living).

Durante l’evento ai Giardini Estensi sarà allestito anche il villaggio del cane gestito dai volontari della Lega del Cane con i suoi volontari, pronti a raccontare il lavoro quotidiano del canile.

Insieme a loro, attività e realtà del territorio come IperAnimal e HappyDog che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Il progetto coinvolgerà anche i negozi della città, dove verranno esposti cartonati con i musetti dei cani ospiti del Canile di Varese. Su ogni cartonato sarà presente anche un QR code che permetterà di accedere direttamente alle informazioni sul progetto “Musi di Varese”, sull’evento e sulle attività del canile.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti: appuntamento il 29 marzo ai Giardini Estensi.