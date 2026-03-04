Nella chiesa di San Francesco a Saronno una mostra e due conferenze per gli 800 anni del santo di Assisi

Dal 7 al 15 marzo la Comunità Pastorale e CL Saronno portano in città l’esposizione curata dai frati della Porziuncola che ripercorre l’eredità umana e spirituale del Santo di Assisi attraverso il suo Testamento

Saronno celebra gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi con un programma di eventi che mette al centro una delle architetture più preziose della città. La chiesa di San Francesco, monumento nazionale, ospiterà dal 7 al 15 marzo la mostra itinerante “Io, frate Francesco. Ottocento anni di una grande avventura”, realizzata dal Meeting di Rimini con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario.

Un percorso nel testamento del Santo

L’esposizione, curata dai Frati Minori della Porziuncola di Assisi, non si limita a una ricostruzione storica, ma punta a far emergere l’attualità del “Poverello”. Il fulcro narrativo è rappresentato dal Testamento di Francesco, documento fondamentale che ne delinea la svolta antropologica e il rapporto profondo con Dio, il Creato e gli altri uomini. L’allestimento è studiato per favorire l’immedesimazione: i visitatori si muoveranno tra strutture di tela che richiamano la tunica francescana, accompagnati dalle opere tessili di frate Sidival Fila, artista che recupera materiali in disuso come lino, seta e broccati per dare forma alla propria ricerca spirituale.

L’inaugurazione con padre Marco Finco

Il programma delle celebrazioni prevede due momenti di approfondimento di alto profilo culturale. Si comincia domenica 8 marzo alle 16.00 con l’inaugurazione ufficiale affidata a padre Marco Finco, direttore del Centro Culturale Rosetum di Milano. Sarà lui a introdurre il pubblico ai temi della mostra, evidenziando il legame tra la regola francescana e le inquietudini dell’uomo contemporaneo. Un gruppo di guide volontarie sarà inoltre a disposizione dei visitatori per l’intera durata dell’esposizione, offrendo percorsi guidati di circa trenta minuti per approfondire i contenuti dei pannelli e delle opere esposte.

Il gran finale con Davide Rondoni

La mostra e le celebrazioni si chiuderanno domenica 15 marzo, sempre alle 16.00, con un ospite d’eccezione: il poeta Davide Rondoni. A lui spetterà il compito di leggere e commentare il “Cantico delle Creature“, l’opera che più di ogni altra sintetizza la riconciliazione di Francesco con il mondo. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e da Comunione e Liberazione Saronno, resterà aperta al pubblico a partire da sabato 7 marzo

Informazioni e visite guidate

La mostra sarà accessibile visitabile fino a domenica 15 marzo alle 18. Per i gruppi che desiderano prenotare una visita guidata con i volontari, sono stati messi a disposizione i contatti telefonici 338 1587559 e 349 8713081. «L’obiettivo è favorire un incontro autentico con la figura di Francesco – spiegano i promotori – mostrando come la sua vita, arrivata alla gioia attraverso il dramma e la povertà, parli ancora con forza al presente».