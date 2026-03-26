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Nella chiesa parrocchiale di Bardello l’addio a Sofia Pusceddu, la 25enne morta dopo l’incidente a Biandronno

Bardello si ferma oggi pomeriggio, 26 marzo, per dare l'ultimo saluto a Sofia Pusceddu, la giovane di 25 anni di che non ce l'ha fatta dopo cinque giorni di lotta all'ospedale di Circolo di Varese

Generico 23 Mar 2026

Bardello si ferma oggi pomeriggio, 26 marzo, per dare l’ultimo saluto a Sofia Pusceddu, la giovane di 25 anni di che non ce l’ha fatta dopo cinque giorni di lotta all’ospedale di Circolo di Varese. Sofia era rimasta gravemente ferita il 19 marzo lungo la provinciale del lago di Varese, nel territorio di Biandronno, in un incidente in moto che non le aveva lasciato scampo.

A piangere la sua scomparsa sono la compagna Alice, la mamma Franca, il papà Nicola, la sorella Sabrina, il fratello Elia, ma anche tutta la comunità della cittadina sul lag odi Varese: i funerali si tengono alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Prima della funzione, alle 14.30, verrà recitato il Santo Rosario e dopo la cerimonia, Sofia sarà portata al crematorio di Giubiano a Varese. Le ceneri troveranno riposo nel cimitero di Bardello.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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