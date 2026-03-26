Nella domenica delle palme la Passione di Jerago 2026 al parco di Barza

Domenica 29 marzo 2026 il parco monumentale del Centro Spirituale della Casa don Guanella di Barza, frazione di Ispra, farà da cornice alla tradizionale Sacra Rappresentazione della Passione di Jerago con Orago.

L’evento, giunto alla quarantesima edizione (essendo nato nel lontano 1986), vedrà la partecipazione di oltre cento tra attori e figuranti, impegnati nella rievocazione dei momenti più significativi della Passione di Cristo. Il grosso dei figuranti è composto dalle persone del gruppo storico della Passione, ma – come ogni anno – ci saranno anche alcuni volontari locali.

L’inizio della rappresentazione è previsto per le ore 14.30.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata a monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, originario proprio di Jerago, in occasione del 71° anniversario della sua nascita.

La Passione di Jerago con Orago si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire tradizione, spiritualità e coinvolgimento della comunità in una delle rappresentazioni sacre più radicate del territorio.