Nella ex scuola di Torba un nuovo infopoint per turisti e camminatori della Valle Olona

Il progetto c’è. L’entusiasmo anche.

Chi percorre la Valle Olona a piedi o in bicicletta potrà contare su un nuovo punto informazioni a Gornate Olona.

Gli spazi in cui verrà collocato sono già stati individuati: sarà nell’ex scuola elementare di Torba, situata nei pressi del Monastero di Torba, subito dietro la chiesetta di Maria SS Bambina.

“La via ritrovata”

Dirimpetto alla salita che conduce a Castelseprio, i locali – frequentati decine di anni fa dai giovanissimi studenti della frazione – torneranno a nuova vita e cambieranno destinazione d’uso. Non più lezioni e interrogazioni, come nel passato, ma mappe, informazioni culturali sulla ciclopedonale e i beni che impreziosiscono il territorio.

Proprio a partire dal Monastero in capo al Fai e distante un centinaio di metri.

A raccontarlo è il sindaco di Gornate Olona, Emanuele Poretti, che soffermandosi sui nuovi progetti che interesseranno il paese, parte proprio dalle frazioni.

«I pellegrini della via Francisca del Lucomagno o chi si trova a passeggiare in Valle Olona potrà contare su questo infopoint – dettaglia il Primo cittadino – Ma il nuovo punto informazioni è solo una delle iniziative che saranno realizzate grazie a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, che hanno selezionato i cinque “Progetti emblematici” per la provincia di Varese. Si tratta di iniziative dall’alto valore sociale, che puntano a migliorare alcune criticità dei territori, grazie alla collaborazione nata con le Amministrazioni locali, come la nostra. Uno di questi progetti è “La Via Ritrovata”, che punta a valorizzare il patrimonio UNESCO Castelseprio-Torba e sviluppo sostenibile nella Valle Olona dell’Ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate».

Il sentiero di collegamento fra Torba e Castelseprio che sarà ripristinato

Per la fine del 2026 o l’inizio del prossimo anno arriverà a Gornate Olona un investimento di 1 milione e 100 mila euro: «Tra gli interventi previsti ci sarà il ripristino del collegamento del sentiero che unisce il Parco Archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba, la realizzazione di un nuovo percorso archeologico, il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e – come detto – la rifunzionalizzazione della ex scuola di Torba come polo informativo e culturale per la nostra valle» chiarisce Poretti.

In arrivo i comitati di quartiere

La vittoria nel bando di Fondazione Cariplo non è la sola iniziativa che riguarderà le frazioni.

Il sindaco gornatese non nasconde l’entusiasmo per il coinvolgimento della comunità, uno degli argomenti su cui aveva maggiormente puntato durante la Campagna elettorale.

«Ad aprile daremo finalmente il via ai comitati di quartiere. Ci saranno delle speciali elezioni da cui usciranno i nomi dei rappresentanti delle frazioni. Abbiamo con piacere notato l’interesse delle persone, che durante gli incontri a San Pancrazio, Torba e alla Biciccera avevano affollato la sala. C’è curiosità e voglia di essere coinvolti nelle decisioni».

Strade e scuole da sistemare

Le frazioni saranno infine interessate anche delle misure atte a migliorare la sicurezza in paese.

«Un altro punto essenziale è la videosorveglianza: dopo l’esito positivo del bando a cui abbiamo partecipato, abbiamo 130mila euro da poter utilizzare per incrementare la sicurezza in paese – spiega Poretti – L’idea principale è quella di collocare le telecamere ai varchi d’accesso al comune , così da controllare gli ingressi e le uscite. Altre zone utili saranno quelle intorno al campetto di via Cavour e nei parchi, oltre che nelle frazioni. La volontà è quella di cercare di sfruttare questi strumenti per controllare il più possibile il territorio».

Piazza Grigioni a Gornate Olona

Oltre ai lavori in piazza – di cui si discute parecchio a Gornate, con l’attenzione sempre alta da parte dell’opposizione e il piano di lavoro dell’Amministrazione comunale – c’è anche tanto altro che si muove.

Poretti stila un primo elenco: «Ci siamo occupati del riammodernamento della scuola primaria, con il rifacimento del cappotto e degli esterni e prossimamente anche dei serramenti.

Poi ci focalizzeremo sulla sistemazione del cimitero comunale, puntando a eliminare le infiltrazioni di cui giustamente i cittadini si lamentano: inizieremo a breve, appena le condizioni del tempo lo consentiranno. A questo si aggiungeranno le asfaltature e la collocazione di dossi e rallentatori di velocità».

A Gornate Olona non si vuole stare fermi, dunque: il sindaco Poretti promette un paese in movimento, fra lavori e progetti.