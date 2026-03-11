Nell’aula magna della scuola Fermi di Fagnano Olona la presentazione del libro “Amati. Un’esperienza possibile”

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comunea, propone una serata di dialogo e testimonianze a partire dal libro che racconta storie di volontariato e di relazioni nate dall’aiuto reciproco

A Fagnano Olona una serata dedicata al volontariato e alle storie di solidarietà. Giovedì 12 marzo alle 21 l’aula magna della scuola media “E. Fermi” ospita la presentazione del libro «Amati. Un’esperienza possibile», promossa dall’associazione Pane di San Martino con il patrocinio del Comune.

Durante l’incontro interverranno gli autori del volume insieme ad alcuni protagonisti delle storie raccontate nel libro, che porteranno la propria testimonianza. Il testo raccoglie esperienze legate al dono e alla solidarietà, mostrando come l’impegno verso gli altri possa diventare un’occasione di crescita personale e comunitaria.

Un libro che racconta il valore del dono

Il volume nasce dall’esperienza dell’associazione Pane di San Martino e propone una riflessione sul significato del prendersi cura degli altri. Le storie raccolte mettono al centro persone diverse per età, provenienza e condizioni di vita, unite dall’esperienza del volontariato e dell’aiuto reciproco.

Nel libro emerge l’idea che, pur nelle fragilità e nelle difficoltà che segnano la vita di ciascuno, l’incontro con il bisogno degli altri possa diventare un’occasione per costruire relazioni e generare bene.

L’incontro a Fagnano Olona

La serata sarà quindi un momento di dialogo e confronto con chi ha contribuito alla realizzazione del libro e con chi ha vissuto in prima persona le esperienze raccontate.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle 21 nell’Aula Magna della scuola media “Enrico Fermi”, in piazza Alfredo Di Dio 13 a Fagnano Olona.