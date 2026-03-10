Nelle miniere illegali della Bosnia. A Materia il racconto dell’antropologo bustocco Gianluca Candiani
Martedì 17 marzo alle 21 l’incontro dedicato alla ricerca etnografica condotta a Zenica: un anno trascorso nelle gallerie clandestine per comprendere la vita dei minatori nell’ex Jugoslavia post-industriale
Un anno trascorso sottoterra per comprendere la vita dei minatori illegali in Bosnia. È il tema dell’incontro in programma martedì 17 marzo alle 21 a Materia, dedicato alla ricerca etnografica condotta dall’antropologo bustocco Gianluca Candiani.
Candiani ha trascorso dodici mesi lavorando come minatore sulla collina sopra la città di Zenica, nella Bosnia centrale. Un’esperienza scelta non per necessità, ma come parte di un percorso di ricerca sul campo per osservare da vicino il lavoro e la quotidianità dei minatori illegali.
La ricerca affronta un fenomeno che racconta le trasformazioni economiche e sociali dell’ex Jugoslavia, dove il lavoro nelle miniere clandestine rappresenta una delle espressioni più estreme del capitalismo contemporaneo. Durante l’incontro verrà raccontato il percorso di ricerca e l’esperienza vissuta nelle viscere della terra.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.