“Neo – storia di una mamma”: a Spazio Yak la maternità si mette a nudo tra ironia e poesia

Cosa succede quando una donna diventa, improvvisamente, una “neo”? Sabato 14 marzo (ore 21.00), il palco di Spazio Yak in piazza De Salvo si trasforma in uno specchio della genitorialità contemporanea con “Neo – storia di una mamma”. Un monologo a voce sola, scritto e interpretato da Diletta La Rosa, che sceglie di rompere il silenzio su uno dei periodi più stravolgenti e, talvolta, isolanti della vita di una donna.

Un viaggio nel “Nuovo”

Lo spettacolo, prodotto da Contro Tempo Teatro Bolzano, non è solo un racconto autobiografico, ma uno spaccato sociale sulla situazione italiana. Attraverso gli occhi di una madre, il testo naviga tra il riso e il pianto per esplorare il neos (il nuovo): quel territorio inesplorato che accoglie chi si ritrova tra le braccia un neonato.

«La stravolgente condizione dell’essere madre mi ha portato un grande desiderio di condivisione», spiega la regista e protagonista Diletta La Rosa. «Ho sentito il bisogno di parlare di temi come la depressione post-partum, il difficile rientro nel mondo del lavoro, il sacrificio e quel senso di colpa che spesso accompagna le donne».

Sfatare il mito per ritrovare la donna

L’obiettivo dichiarato dello spettacolo è combattere il pregiudizio sociale secondo cui, una volta madre, una donna non possa più essere nient’altro. Un invito a riconoscere e contrastare l’idea della maternità come unico destino identitario. «Perché la maternità non sia un dovere ma un volere – conclude La Rosa – e il mio modo di farlo passa dal teatro».

Un teatro “a misura di bebè”

La serata non sarà solo un momento di riflessione sul palco, ma anche un esperimento concreto di inclusione. Spazio Yak ha infatti deciso di testare nuove forme di accessibilità dedicate proprio ai neogenitori. L’obiettivo è trasformare il teatro in un luogo realmente accogliente per chi sta vivendo i primi mesi di genitorialità e spesso si sente escluso dalla vita culturale cittadina a causa delle necessità dei più piccoli.

Info e Biglietti

Lo spettacolo fa parte della rassegna di prosa contemporanea di Spazio Yak.

Quando: Sabato 14 marzo, ore 21.00

Dove: Spazio Yak, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese (Biumo Inferiore)

Prezzi Online:

Intero: 12€ (+ prevendita)

Ridotto: 8€ / Under 18: 6€

Prezzi in Cassa:

Intero: 14€

Ridotto: 10€ / Under 18: 8€

Per maggiori dettagli e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.spazioyak.it.