Neve fitta e strade bloccate a Nord di Varese, superlavoro notturno dei vigili del fuoco

Una notte di lavoro incessante per i soccorritori in provincia di Varese per un’ondata di maltempo nella notte tra sabato e domenica. Dalle 20 di ieri sera alle 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno portato a termine ben 38 interventi, concentrandosi in particolare nelle zone colpite dalle fitte nevicate come la Valganna, il Brinzio e Castello Cabiaglio, dove la coltre bianca ha creato disagi alla circolazione e alle infrastrutture.

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La morsa della neve a nord di Varese

Le zone montane e collinari a nord del capoluogo sono state le più colpite. In Valganna, al Brinzio e a Castello Cabiaglio la neve è scesa copiosa, causando la caduta di numerose piante cariche di neve pesante. Molti alberi sono finiti sulle sedi stradali, bloccando il passaggio o investendo autovetture in transito. Diverse squadre di soccorso hanno lavorato sotto la nevicata per liberare i veicoli in panne e mettere in sicurezza le arterie principali, rese scivolose e pericolose dall’accumulo di neve.

Incidente stradale sulla statale 233

Proprio a causa del fondo stradale insidioso, intorno alle 23:15 di sabato, si è verificato un incidente stradale in Valganna lungo la SS233. Due autovetture si sono scontrate coinvolgendo sei giovani.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i ragazzi e mettere in sicurezza i mezzi. Il bilancio parla di quattro persone trasportate in ospedale in codice verde, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Rinforzi dalle province vicine

L’eccezionalità dell’evento ha richiesto un dispiegamento di forze massiccio. Per tutta la notte, alle squadre del comando provinciale di Varese si sono aggiunti i rinforzi giunti dai comandi di Milano, Monza-Brianza e Lecco.

Oltre agli interventi legati alla neve, i pompieri hanno dovuto far fronte a smottamenti, piccole frane e allagamenti che hanno interessato diversi edifici della provincia, colpiti dalle intense precipitazioni che hanno caratterizzato la serata.

Danni e cadute piante anche a sud

Il maltempo non ha risparmiato le zone meno elevate, dove i danni sono stati causati principalmente dal vento e dalla pioggia. Si segnala, tra i vari interventi, la rimozione di una pianta caduta lungo la strada che collega Bodio alla frazione di Lomnago. I Vigili del Fuoco raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, specialmente nelle zone boschive dove il peso della neve bagnata continua a rendere instabile la vegetazione a bordo strada.