Niente metal detector nelle scuole: in provincia di Varese la situazione è sotto controllo

Si è tenuta nella mattinata del 26 marzo, in Prefettura a Varese, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’incontro due temi principali: la prevenzione dei fenomeni di illegalità nelle scuole e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie sul territorio.

Scuole, situazione sotto controllo

Particolarmente urgente il primo punto, relativo alla situazione nelle scuole della provincia, anche alla luce del grave episodio di alcuni giorni fa a Trescore Balneario, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente. Fortunatamente per quanto riguarda gli istituti scolastici, è emerso un quadro complessivamente tranquillo a livello provinciale, senza particolari criticità diffuse. L’analisi è stata condotta anche alla luce della recente circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione.

Durante la riunione è stata ribadita l’importanza delle attività di prevenzione già in atto, basate sulla collaborazione tra scuole, enti locali e servizi territoriali, oltre che sulle iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dalle Forze dell’ordine.

In questo contesto è stato evidenziato come, allo stato attuale, non sia necessario introdurre ulteriori misure di sicurezza negli istituti. I dirigenti scolastici della provincia, infatti, non hanno segnalato la necessità di installare dispositivi di rilevazione di oggetti metallici agli ingressi. Si continuerà quindi con il monitoraggio e con i controlli sul territorio, valorizzando anche gli strumenti educativi già attivi.

Più sicurezza per treni e stazioni

l secondo tema affrontato ha riguardato la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. Sono stati analizzati gli interventi in corso per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e per il miglioramento complessivo delle misure di sicurezza.

Particolare attenzione è stata posta anche all’ammodernamento degli impianti e all’utilizzo di tecnologie avanzate per il monitoraggio. Parallelamente, è stato sottolineato l’impegno dei gestori nel rafforzare le attività di vigilanza e presidio, anche attraverso personale dedicato.

Nel corso del confronto è emersa la necessità di consolidare ulteriormente il coordinamento operativo e lo scambio di informazioni tra Forze dell’ordine e soggetti gestori, con l’obiettivo di garantire un controllo sempre più efficace delle infrastrutture ferroviarie.

I partecipanti

La riunione è stata presieduta dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, alla presenza del Questore Mazza, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Gagliardo, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Generale di Brigata Coppola e dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Varese Catalano, in rappresentanza del sindaco.

Hanno inoltre partecipato il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale professor Carcano, il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano dottor Mitola, i rappresentanti di Ferrovienord Spa Laurino e Valsecchi, di FS Security dottor Pedullà e di Trenord dottor Scorsonelli.