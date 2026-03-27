“Noi ci proviamo a dare una mano, ma non veniamo ascoltati”, a Gorla Minore la minoranza punta il dito sul sindaco Ermoni

Richiesta di un maggior coinvolgimento. Domande inascoltate e la proposta di organizzare i Consigli comunali in orari più consoni al coinvolgimento della cittadinanza.

La lista “Per una Comunità rinnovata” sceglie di puntare il dito contro l’Amministrazione comunale a seguito di diversi episodi che a loro avviso mostrano la scarsa volontà della maggioranza di cooperare.

Questi i dettagli degli episodi messi in evidenza dalla lista civica e la richiesta al sindaco Ermoni di rispondere al loro desiderio di dialogo:

Iniziamo con luglio 2025 – il sindaco Ermoni e i suoi consiglieri decidono di modificare l’articolo 43 dello Statuto Comunale, senza consultare i gruppi di minoranza. Il comma 3 permetteva ai cittadini gorlesi di visionare e fare eventuali osservazioni ai nuovi regolamenti, prima della loro approvazione …. ma l’amministrazione Ermoni lo vuole cancellare.

Per far approvare questa modifica dello Statuto Comunale, che non ottiene la maggioranza in prima convocazione, la sindaca Ermoni convoca due Consigli comunali nell’arco di tre giorni: il primo il 29 luglio alle 18.30 e il secondo il 1 agosto alle 9.30 di mattina, pur di portare a casa il risultato voluto ….. anzi imposto!

A settembre 2025 – in Consiglio Comunale viene promesso dalla sindaca Fabiana Ermoni che si sarebbe costituita e successivamente convocata una commissione composta da rappresentanti di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale. Lo scopo è quello di valutare e attivare varie modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini gorlesi nelle scelte dell’amministrazione ….. forse un modo per compensare / rimediare a quanto cancellato due mesi prima?! Ad oggi, seppur da noi più volte sollecitato nei Consigli Comunali successivi, nessuna commissione è stata costitutita.

Dicembre 2025 – convocazione del Consiglio Comunale alle ore 18.30. Pur vero che le norme consentono ai consiglieri comunali di avere dei permessi per la partecipazione ai Consigli, ma è altrettanto vero che non tutti possono assentarsi con facilità dal proprio posto di lavoro, per il ruolo ricoperto o per il breve preavviso.

Marzo 2026 – Ed eccoci ….ci risiamo, nonostante le numerose richieste presentate dal nostro gruppo Per Una Comunità Rinnovata, di convocare i Consigli Comunali alle 20.30, come avvenuto quasi sempre in passato, la sindaca Ermoni cosa fa….convoca il prossimo consiglio comunale venerdì 27 marzo alle 18.30.

Ci chiediamo: sono queste le azioni che la giunta Ermoni intende mettere in campo per aumentare la possibilità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e dei suoi rappresentanti in consiglio comunale?

Come sempre, noi ci mettiamo a disposizione dando una mano, sin d’ora, all’interno della promessa commissione sulla partecipazione per costruire un percorso insieme, con l’auspicio che l’Amministrazione faccia la sua parte: istituendo la commissione e convocando Consigli comunali in orario consono per avere la massima partecipazione di tutti i consiglieri.