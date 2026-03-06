“Non accetto alleanze inventate”: Barcaro si sfoga contro tutti, anche con Magrini

Un intervento a muso duro per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e fare chiarezza, o meglio rispondere a quelle che definisce «ricostruzioni fantasiose» in vista della prossima campagna elettorale. In chiusura del consiglio comunale di Somma Lombardo di giovedì 5 marzo, Alberto Barcaro (candidato sindaco per la Lega nel 2020 ma dimessosi dal Carroccio nel 2023) ha preso la parola per smentire un suo coinvolgimento in una lista civica a supporto di un possibile candidato sindaco di Fratelli d’Italia. «Voglio dirlo con assoluta chiarezza: nulla di più falso» ha detto il consigliere provinciale, sottolineando inoltre di «non aver mai preso parte a un tavolo del centrodestra».

Mentre il secondo mandato Bellaria volge al termine e il centrosinistra ha annunciato il vicesindaco Stefano Aliprandini come candidato sindaco, il centrodestra, che a ottobre aveva annunciato di voler correre unito, ancora non ha chiuso la quadra sulla figura apicale della coalizione. Lega e Forza Italia sembravano orientati e vicini a poter annunciare l’avvocato Piero Cesare Iametti mentre Fratelli d’Italia dal canto suo, anche attraverso le parole del coordinatore provinciale Andrea Pellicini, dice di «non temere di assumere la responsabilità di guidare la coalizione con un proprio candidato, individuato nel presidente Daniele Consonni, uomo di sicura esperienza».

“I NOMI AVANZATI FINORA DA FDI NON POTRANNO MAI AVERE IL MIO SUPPORTO”

Per Barcaro il veto sui profili circolati finora per la successione a Palazzo Viani è totale. Il consigliere d’opposizione ha ribadito che «prima di qualsiasi scelta politica» è necessario «conoscere il progetto concreto» per la città, aggiungendo che «per coerenza personale e politica i nomi finora avanzati da Fratelli d’Italia non potranno mai avere il mio supporto ma con FdI il sottoscritto non ha problemi». Una posizione di chiusura che potrebbe portare l’ex leghista lontano dai giochi elettorali della prossima primavera: «Non avrei alcuna difficoltà a fare un passo indietro. Preferirei ritirarmi in un periodo di riposo politico, in attesa di tempi migliori».

SU MAGRINI: “RIMANERE IN PROVINCIA CON L’ATTUALE PRESIDENTE NON È STIMOLANTE”

Lo sfogo non ha risparmiato neppure l’attuale amministrazione provinciale, (incarico a cui dovrebbe tuttavia rinunciare in ottica futura come conseguenza del parallelo “passo indietro” dall’impegno cittadino, ndr.). Pur facendo parte della compagine che sostiene la presidenza di Magrini, Barcaro ha chiarito di «non avere ambizioni personali da difendere». Una posizione che dunque gli permette di sferrare una stoccata diretta alla gestione dell’ente: «Rimanere consigliere provinciale con l’attuale presidente non è stimolante, anzi. Ho una coerenza da mantenere».

GLI ATTACCHI RICEVUTI NEGLI ANNI

La chiusura del proprio intervento ha visto anche una risposta alle critiche ricevute in undici anni di vita politica, comprese le recenti «dichiarazioni in cui si è arrivati perfino a evocare il tema della misoginia», definendole parole pesanti usate per spostare il confronto dal merito a un «piano emotivo e divisivo».

Barcaro ha elencato una sorta di catalogo di attacchi subiti: «Sono stato accusato di incapacità, di autocelebrazione, di manifesta superficialità, di per aver consegnato un pigiama strombazzandolo ai quattro venti» o l’accusa di aver «saccheggiato uno stipendietto di 408 euro da assessore». Secondo il consigliere, se «il confronto politico è legittimo, la delegittimazione personale sistematica no».

Particolarmente duro è stato infine il passaggio rivolto alla maggioranza e a quei membri della giunta che «avrebbero fondato il proprio agire sull’insulto». L’affondo conclusivo ha riguardato la coerenza e la professione di chi fa politica. «Improntare la propria vita familiare sul reddito derivante dalla politica è molto rischioso» ha ammonito Barcaro, invitando chi «in questi giorni parla molto — spesso a sproposito —» a guardare dentro casa propria, con un chiaro riferimento agli “interventi social” pubblicati negli ultimi giorni da alcuni membri della giunta sommese in merito al candidato del centrodestra.