“Non c’è motivo perché Varese giochi come a Napoli. I playoff solo se giocheremo a quel livello”
Coach Ioannis Kastritis ha parlato in vista dell'anticipo di sabato con Tortona: «Non cambio approccio, ma a questo punto della stagione dobbiamo guardare la classifica»
Giovedì che assomiglia al venerdì al centro Campus dove la Openjobmetis sta preparando la partita interna di sabato 28 marzo (ore 18,30) contro la Bertram Derthona Tortona, quinta forza della Serie A. Per questo coach Ioannis Kastritis ha anticipato di un giorno il consueto incontro con la stampa, piuttosto atteso dopo le sue dichiarazioni dopo il KO di Napoli nelle quali il coach greco ha fissato i playoff come obiettivo.
«L’ho fatto e penso che non fosse qualcosa privo di senso – ha spiegato – anche se ciò non significa che io abbia cambiato il modo di approcciare le cose. La situazione è la stessa: ogni partita, ogni possesso è importante, ogni giorno è importante ma in questo momento siamo alla fine del campionato. Se controlliamo la classifica, vediamo dove ci troviamo e sappiamo che tutto nelle nostre mani: il nostro obiettivo sono ovviamente i playoff ma ci arriveremo solo se giocheremo come una squadra di livello playoff».
E ancora: «Pensavo fosse la cosa giusta da dire, lo stiamo pensando anche in questo momento e anche i giocatori sanno che possiamo raggiungere grandi traguardi. Non mi piace parlare di playoff troppo presto perché è un obiettivo a lungo termine ma ora che siamo agli ultimi passi, guardiamo la classifica e capiamo che non c’è motivo di scendere in campo e giocare come abbiamo fatto a Napoli. Al contrario, ci sono molte ragioni per presentarsi motivati e decisi per tutto ciò che dobbiamo fare fino alla fine della stagione».
Il tecnico biancorosso preferisce non tornare sulla scoppola rimediata sotto al Vesuvio: «Dopo così tanti mesi e così tante settimane passate tutti insieme, non credo che sia necessario analizzare troppo le cose; sappiamo tutti cosa è successo nella partita precedente e quindi sappiamo bene cosa dobbiamo fare da ora in poi».
All’orizzonte quindi arriva Tortona: «La Bertram è una delle prime squadre in termini di costanza durante l’intera stagione: sono andati in finale di Coppa Italia e anche nell’ultimo periodo hanno giocato a un livello molto alto. Ho grande rispetto per la squadra e per lo staff tecnico: hanno grande profondità, possono prendere rimbalzi offensivi, giocano molto in post basso e hanno giocatori che possono segnare tiri pesanti in momenti inaspettati. Insomma, sono un’ottima squadra e dovremo giocare al massimo del nostro potenziale per competere contro di loro ma credo che, come abbiamo già fatto altre volte contro grandi squadre, possiamo giocare ottime partite, specialmente davanti ai nostri tifosi».
IL BASKET A MATERIA – Martedì 31 marzo alle 21 la sede di VareseNews (via Confalonieri 5, Castronno) ospita un convegno organizzato dal Trofeo Garbosi. Tra gli ospiti: Charlie Recalcati, Federico Danna, Toto Bulgheroni e Paolo Vittori. A seguire l’articolo; per prenotare il proprio posto CLICCATE QUI.
Insegnare il basket ieri e oggi: a Materia una serata con Recalcati, Danna, Bulgheroni e Vittori
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.