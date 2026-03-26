“Non c’è motivo perché Varese giochi come a Napoli. I playoff solo se giocheremo a quel livello”

Giovedì che assomiglia al venerdì al centro Campus dove la Openjobmetis sta preparando la partita interna di sabato 28 marzo (ore 18,30) contro la Bertram Derthona Tortona, quinta forza della Serie A. Per questo coach Ioannis Kastritis ha anticipato di un giorno il consueto incontro con la stampa, piuttosto atteso dopo le sue dichiarazioni dopo il KO di Napoli nelle quali il coach greco ha fissato i playoff come obiettivo.

«L’ho fatto e penso che non fosse qualcosa privo di senso – ha spiegato – anche se ciò non significa che io abbia cambiato il modo di approcciare le cose. La situazione è la stessa: ogni partita, ogni possesso è importante, ogni giorno è importante ma in questo momento siamo alla fine del campionato. Se controlliamo la classifica, vediamo dove ci troviamo e sappiamo che tutto nelle nostre mani: il nostro obiettivo sono ovviamente i playoff ma ci arriveremo solo se giocheremo come una squadra di livello playoff».

E ancora: «Pensavo fosse la cosa giusta da dire, lo stiamo pensando anche in questo momento e anche i giocatori sanno che possiamo raggiungere grandi traguardi. Non mi piace parlare di playoff troppo presto perché è un obiettivo a lungo termine ma ora che siamo agli ultimi passi, guardiamo la classifica e capiamo che non c’è motivo di scendere in campo e giocare come abbiamo fatto a Napoli. Al contrario, ci sono molte ragioni per presentarsi motivati e decisi per tutto ciò che dobbiamo fare fino alla fine della stagione».

Il tecnico biancorosso preferisce non tornare sulla scoppola rimediata sotto al Vesuvio: «Dopo così tanti mesi e così tante settimane passate tutti insieme, non credo che sia necessario analizzare troppo le cose; sappiamo tutti cosa è successo nella partita precedente e quindi sappiamo bene cosa dobbiamo fare da ora in poi».

All’orizzonte quindi arriva Tortona: «La Bertram è una delle prime squadre in termini di costanza durante l’intera stagione: sono andati in finale di Coppa Italia e anche nell’ultimo periodo hanno giocato a un livello molto alto. Ho grande rispetto per la squadra e per lo staff tecnico: hanno grande profondità, possono prendere rimbalzi offensivi, giocano molto in post basso e hanno giocatori che possono segnare tiri pesanti in momenti inaspettati. Insomma, sono un’ottima squadra e dovremo giocare al massimo del nostro potenziale per competere contro di loro ma credo che, come abbiamo già fatto altre volte contro grandi squadre, possiamo giocare ottime partite, specialmente davanti ai nostri tifosi».

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