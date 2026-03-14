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“Non chiamateli incidenti”: a Luino un incontro sul linguaggio degli scontri stradali

L’appuntamento del 15 marzo, gratuito e aperto alla cittadinanza, è promosso dalla Città di Luino in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi

Generico 03 Mar 2025

15 Marzo 2026

Un incontro pubblico per riflettere su come vengono raccontati gli episodi di violenza stradale da giornali e televisioni. È questo il tema della serata “Non chiamateli incidenti. Le parole sbagliate degli scontri stradali”, in programma domenica 15 marzo alle 20.30 a Palazzo Verbania a Luino.

L’appuntamento, gratuito e aperto alla cittadinanza, è promosso dalla Città di Luino in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi e nasce anche dal lavoro degli studenti dell’ISIS Città di Luino – Carlo Volonté.

Durante l’incontro verrà affrontato il tema del linguaggio utilizzato per raccontare gli scontri stradali, soffermandosi su come alcune parole possano distorcere la realtà o spostare le responsabilità. La serata sarà anche l’occasione per presentare le riflessioni degli studenti, a conclusione del progetto-laboratorio sviluppato insieme alla Fondazione Michele Scarponi.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Alessandra Giardini. Interverranno Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, e Luca Chirico, ex ciclista. L’iniziativa si inserisce a conclusione della settimana dedicata alle due ruote, organizzata in occasione della 27ª edizione del Trofeo Binda. L’appuntamento è quindi per domenica 15 marzo alle 20.30 a Palazzo Verbania, in via Dante Alighieri 5 a Luino. L’ingresso è libero.

14 Marzo 2026
Redazione VareseNews
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