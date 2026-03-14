“Non chiamateli incidenti”: a Luino un incontro sul linguaggio degli scontri stradali

L’appuntamento del 15 marzo, gratuito e aperto alla cittadinanza, è promosso dalla Città di Luino in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi

Un incontro pubblico per riflettere su come vengono raccontati gli episodi di violenza stradale da giornali e televisioni. È questo il tema della serata “Non chiamateli incidenti. Le parole sbagliate degli scontri stradali”, in programma domenica 15 marzo alle 20.30 a Palazzo Verbania a Luino.

L’appuntamento, gratuito e aperto alla cittadinanza, è promosso dalla Città di Luino in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi e nasce anche dal lavoro degli studenti dell’ISIS Città di Luino – Carlo Volonté.

Durante l’incontro verrà affrontato il tema del linguaggio utilizzato per raccontare gli scontri stradali, soffermandosi su come alcune parole possano distorcere la realtà o spostare le responsabilità. La serata sarà anche l’occasione per presentare le riflessioni degli studenti, a conclusione del progetto-laboratorio sviluppato insieme alla Fondazione Michele Scarponi.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Alessandra Giardini. Interverranno Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, e Luca Chirico, ex ciclista. L’iniziativa si inserisce a conclusione della settimana dedicata alle due ruote, organizzata in occasione della 27ª edizione del Trofeo Binda. L’appuntamento è quindi per domenica 15 marzo alle 20.30 a Palazzo Verbania, in via Dante Alighieri 5 a Luino. L’ingresso è libero.