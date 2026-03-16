“Non esistono cattivi ragazzi”: Don Claudio Burgio e i ragazzi di Kayros sul palco del Maga di Gallarate
Un progetto promosso dall'assessorato alla Cultura di Regione Lombardia che trasforma le fragilità in un racconto teatrale aperto a tutta la cittadinanza per promuovere la cultura del rispetto
Un ponte tra musica, teatro e storie di vita per abbattere i pregiudizi sulle nuove generazioni. Dopo il primo appuntamento a Varese (leggi qui), mercoledì 18 marzo, alle ore 21:00, il Museo Maga di Gallarate ospiterà l’evento «Non esistono ragazzi cattivi. Cultura del rispetto: dialogo tra generazioni». L’iniziativa, promossa dall’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso, si propone come un progetto di teatro-testimonianza in cui la narrazione nasce direttamente dalle esperienze di chi ha attraversato situazioni di fragilità.
Il teatro come strumento di riscatto
L’evento non sarà una semplice rappresentazione, ma un momento di partecipazione attiva in cui i giovani protagonisti racconteranno in prima persona il proprio vissuto. Attraverso il teatro e la musica, l’evento punta a offrire uno sguardo autentico sulle dinamiche del mondo giovanile, trasformando il palcoscenico in uno spazio di inclusione e sensibilizzazione rivolto a famiglie, giovani e a tutta la cittadinanza.
Protagonisti sul palco
Il cuore della serata sarà il dialogo tra figure che vivono quotidianamente il mondo del disagio giovanile e della rinascita. Sul palco salirà Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore dell’Associazione Kayros, insieme ad alcuni ragazzi della comunità stessa. Ad arricchire il confronto ci sarà anche Massimiliano Simari, autore della nota pagina social “Massi e Mino”, per esplorare il tema del rispetto attraverso un confronto tra generazioni diverse.
Un tour tra Varese, Gallarate e Milano
L’appuntamento gallaratese fa parte di un ciclo di tre incontri teatrali che coinvolgono diverse città della Lombardia. Dopo Varese e Gallarate, il progetto si concluderà il prossimo 13 aprile a Milano, presso il Teatro Dal Verme. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, previa iscrizione per i posti disponibili.
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