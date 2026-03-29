“Non si può mai sapere”: Marco Pinti ha scritto un libro per spiegare come far politica senza diventare un pirla
Il sottotitolo è provocatorio, per raccontare una storia di militanza. Il volumetto - "quarantacinque minuti di percorrenza" - è disponibile online gratuitamente
“Non si può mai sapere – come far politica senza diventare un pirla”: è disponibile gratuitamente da questa mattina, sul sito il bobo.org, il libro di Marco Pinti, leghista di lungo corso e fondatore dell’associazione dedicata a Roberto Maroni.
L’opera intitolata “Non si può mai sapere”, edita da Edizioni Effetto, propone al lettore “77 modi per fare politica senza diventare un pirla”. Un ritmo concitato, uno stile saldo, magnetico e fraterno, che scardina una per una le trappole del falso conflitto tra destra e sinistra, per ritrovare uno sguardo sui luoghi, sulle persone, su sé stessi. Un percorso autoironico e inquieto, di frammenti e corsivi, alla ricerca della risposta a una domanda tanto semplice quanto impossibile: che cos’è, davvero, la politica?
«Mi ci son voluti 25 anni di militanza per accorgermi che non ho ancora capito che cos’è, davvero, la politica» scrive Pinti. «Forse c’entra con l’ostinazione a complicarsi la vita, forse è un modo diverso di respirare, un po’ come avere le branchie. Di sicuro è molto di più di una collezione di opinioni, un profilo social e una tessera nel portafoglio. Perciò questo libro non assomiglia a un romanzo, anche se racconta la parte più importante della mia vita. Né a un saggio, benché qualche idea sia rimasta impigliata tra le pagine. È più un sentiero, leghismo allo stato brado, dove chiunque, da ovunque provenga, potrà forse ritrovare la strada di casa. Un crinale di frammenti e corsivi. E domande, fin quante ne vuoi. Tempo di percorrenza: 45 minuti circa».
Il link diretto per scaricarlo è questo.
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