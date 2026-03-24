Non solo un taglio: come Gianni Sparacia ha trasformato il suo mestiere in arte
Dalle prime forbici a Castelvetrano fino ai palchi di Las Vegas e New York: la storia del parrucchiere che ha trasformato il salone di Gallarate in un trampolino verso l’eccellenza internazionale protagonista nel podcast Provinciali
Non è solo una questione di forbici e pettine. Per Gianni Sparacia, ospite dell’8° episodio di “Provinciali”, il podcast di Mario Spiniello, Leonardo Pio Peroni e Alessandro Borsetto, fare il parrucchiere è sempre stata una forma di disciplina, una vocazione che lo ha portato lontano senza mai fargli dimenticare le radici. Un percorso iniziato a Castelvetrano (TP) e consolidatosi in provincia di Varese, a Gallarate, città che oggi considera il suo porto sicuro e il centro di gravità di una carriera straordinaria.
Qual è il segreto del successo? La pazienza
Sparacia ricorda con precisione i duri anni della formazione a Milano, tra il lavoro quotidiano e lo studio del dettaglio. La vera svolta arriva sulla scena competitiva. Partecipare a un campionato mondiale di acconciatura richiede una preparazione atletica e mentale; Sparacia ha affrontato ben cinque mondiali, portando la sua visione del bello a New York, Madrid, Vienna, Parigi e Las Vegas.
Nel curriculum non mancano i grandi nomi
Dagli schermi di Fininvest alla collaborazione con figure iconiche come Silvio Berlusconi ed Enzo Tortora, il suo lavoro si è intrecciato spesso con il mondo dello spettacolo e delle pubbliche relazioni. Ma è nella fusione tra le arti che Sparacia ha lasciato il segno, come quando trasformò una presentazione tecnica in uno spettacolo totale, unendo musica, pittura e acconciatura. Per lui, il mestiere è arte pura, a patto di non perdere mai la bussola morale: la dignità non si compra e il successo ha valore solo se resta legato all’umiltà e al sacrificio.
Lo sguardo ai giovani
Oggi Sparacia guarda ai giovani con la stessa attenzione con cui un tempo osservava i maestri. Il suo messaggio è chiaro: non importa quale strada si scelga, ma come la si percorre, con volontà e concentrazione. In un mondo che corre veloce, la vera forza resta quella di chi sceglie di fare le cose bene, nel rispetto dei rapporti umani e con cura del proprio lavoro.
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