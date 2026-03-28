Non svegliare l’Ike che dorme. “Contraerea” Assui sfianca Vital

STEWART 6,5 – Più istinto che ragionamento, più scelta di pancia che di testa: per questo Carlos ha sulla coscienza la rimonta tortonese a ridosso dell’intervallo. Però la guardia è abile a riprendersi: una sua tripla ridà un po’ di inerzia ai biancorossi e lui viene premiato da una doppia cifra (12 punti) né scontata né leggera.

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ALVITI 6,5 – Per larghi tratti di partita dà l’impressione di viaggiare a un ritmo normale in una partita che, invece, è una centrifuga. Però non molla, sa di avere la fiducia di Kastritis e nel finale piazza due azioni da ovazione: posizione perfetta per prendere lo sfondamento di Manjon, tripla ammazzaleoni dall’angolo sullo scarico di Moore.

MOORE 7,5 – Tratti di partita davvero esaltanti, altri più faticosi come quando deve marcare Vital ed è costretto a subire qualcosa di troppo. Però è tra i migliori in avvio e resta sempre dentro alla partita con la testa e con le gambe, essenziale nel sistema di raddoppi, mani rapide e ripartenza voluto da Kastritis. A numeri è tra i migliori: 17 punti e 6 assist.

ASSUI 7,5 – In questi grami tempi di guerra, potrebbe dare il nome a un sistema di contraerea, per come intercetta e distrugge un mucchio di tentativi avversari. Quando Kastritis non sa più a che santo votarsi per contenere Vital, ecco la carta Big Eli: l’azzurrino (– ino si fa per dire) toglie spazio e ossigeno al bomber piemontese, lo costringe all’errore, alla forzatura, alla palla persa, alla lamentela. “Ma come? Ho fatto a fette un sacco di difese fino a ora, e adesso salta fuori questo Assui a fermarmi?” Implacabile.

NKAMHOUA 6,5 – Non è una partita per alone: lui di qua e Gorham di là sono costretti stavolta a ruoli da comprimari, seppure di lusso. Olli è bravo perché, per lungo tempo, ha poco spazio per farsi notare e si accontenta di fare legna: pazienza premiata perché i palloni del successo passano infine anche da lui. Una sola tripla ma pesantissima, un paio di canestri vecchia scuola in avvicinamento, perché la classe c’è eccome.

IROEGBU 7,5 (IL MIGLIORE) – Non svegliare l’Ike che dorme. Nel primo tempo il nigeriano d’America è da punto di domanda fino a quando Chapman lo manda al tappeto con una sbracciata da antisportivo. Da lì in avanti Iroegbu si scatena e piazza il parziale che spedisce avanti Varese. Nell’ultimo periodo è Pecchia a dargli prurito, con una difesa a francobollo fin troppo tollerata dai grigi. E Ike, allora, che fa? Arretra, tira e segna prima da 8 e poi da quasi 10 metri: cazzotti virtuali che mandano Tortona KO.

LIBRIZZI 7 – Tra i tanti che consumano byte sui social, ce n’era uno – professione scienziato, teorico tifoso varesino – che preconizzava una partita inutile e fallosa del capitano. Che, invece, con la caviglia a posto, si cala fin da subito nei panni dell’uomo chiave con 11 punti in 12′: dà la prima, forte mano di tinta biancorossa al match, torna a sedersi a lungo per attendere il proprio turno ma quando rientra in campo è ancora bello caldo. Esce dopo la doccia con un gruppone di bambini che urlano per 5′ “Matteo! Matteo!”. Te la diamo noi l’America.

RENFRO 7,5 – Soffre in avvio la solidità di Olejniczak, che ha la fantasia di un muro grigio ma pure la solidità del cemento. Nate però non si scompone e con il passare dei minuti riequilibra il duello sotto i tabelloni per poi piazzare lo scatto vincente concluso con una splendida “doppia doppia”. I 12 punti sono un concentrato di reattività, esperienza e furbizia per come segue le azioni dei compagni e le converte in tap in; i 10 rimbalzi sono altrettanto decisivi: ben 4 nell’ultimo periodo.

LADURNER S. V. – Un paio di minuti a dar fiato a Renfro, serve anche quello.

FREEMAN 6 – Nell’allungamento delle rotazioni di Kastritis anche Allerik trova cittadinanza. Magari da gregario, magari senza acuti, ma dalle sue mani arrivano 5 punti utili e un modo di stare in campo che, poco per volta, è più convincente.