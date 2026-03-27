Varese News

Lavoro

Nota azienda di Gemonio cerca risorse da inserire nel team assistenza tecnica, gestione pratiche guasto

ConformGest Spa rafforza il team di Gemonio: aperte le selezioni per profili tecnici nel settore automotive

conformgest

ConformGest S.p.a., realtà di riferimento nel settore Automotive con sede a Biella, ricerca risorse da inserire nel team dedicato all’assistenza tecnica e gestione pratiche guasto presso la sede di Gemonio, provincia di Varese.

Le figure selezionate, inserite in un team strutturato, si occuperanno di:

  • Gestione delle richieste di assistenza tecnica provenienti dalla rete di officine;
  • Analisi e istruttoria delle pratiche relative a guasti meccanici ed elettronici su veicoli;
  • Valutazione tecnica delle problematiche e individuazione delle soluzioni più appropriate;
  • Supporto operativo all’ufficio di competenza e nelle attività di gestione e coordinamento.

Requisiti

  • Esperienza pregressa nel settore Automotive;
  • Competenze tecniche in ambito meccanico (preferibilmente anche ambito elettronico);
  • Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa presso officine meccaniche;
  • Buone capacità comunicative e relazionali;
  • Orientamento al risultato e al rispetto delle tempistiche
  • Attitudine al lavoro in team;
  • Proattività e solide capacità di problem solving.

I candidati interessati possono inviare il proprio surriculum all’indirizzo email d.vavassori@conformgest.it

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.