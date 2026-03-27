Nota azienda di Gemonio cerca risorse da inserire nel team assistenza tecnica, gestione pratiche guasto
ConformGest Spa rafforza il team di Gemonio: aperte le selezioni per profili tecnici nel settore automotive
ConformGest S.p.a., realtà di riferimento nel settore Automotive con sede a Biella, ricerca risorse da inserire nel team dedicato all’assistenza tecnica e gestione pratiche guasto presso la sede di Gemonio, provincia di Varese.
Le figure selezionate, inserite in un team strutturato, si occuperanno di:
- Gestione delle richieste di assistenza tecnica provenienti dalla rete di officine;
- Analisi e istruttoria delle pratiche relative a guasti meccanici ed elettronici su veicoli;
- Valutazione tecnica delle problematiche e individuazione delle soluzioni più appropriate;
- Supporto operativo all’ufficio di competenza e nelle attività di gestione e coordinamento.
Requisiti
- Esperienza pregressa nel settore Automotive;
- Competenze tecniche in ambito meccanico (preferibilmente anche ambito elettronico);
- Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa presso officine meccaniche;
- Buone capacità comunicative e relazionali;
- Orientamento al risultato e al rispetto delle tempistiche
- Attitudine al lavoro in team;
- Proattività e solide capacità di problem solving.
I candidati interessati possono inviare il proprio surriculum all’indirizzo email d.vavassori@conformgest.it
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