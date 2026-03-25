Novantacinque anni con la penna nera: il 2026 degli Alpini di Varese
Il Gruppo festeggia l'anniversario con un anno di eventi tra musica, solidarietà e memoria. Si comincia il 29 marzo con la messa inaugurale
Non un semplice traguardo, ma un punto di passaggio per riaffermare un legame con la città che dura dal 1931. Il Gruppo Alpini Varese si appresta a celebrare il suo 95° anniversario di fondazione con un fitto calendario di appuntamenti che accompagnerà i cittadini per tutto il 2026.
L’eredità del Gruppo affonda le radici nel primo dopoguerra, quando la volontà di non dimenticare i caduti della Prima Guerra Mondiale diede vita a quello che sarebbe diventato un punto di riferimento morale e sociale per il territorio. Oggi, quel patrimonio di valori si traduce in una presenza costante nelle iniziative benefiche e sportive della città.
Il programma del primo semestre
Le celebrazioni sono state pensate per coinvolgere l’intera comunità, con momenti che spaziano dalla solennità religiosa allo sport giovanile.
29 marzo (ore 11:15): Il via ufficiale con la Santa Messa inaugurale presso la Chiesa dei Frati Cappuccini in viale Borri, accompagnata dal Coro ANA Campo dei Fiori.
11 aprile (ore 18:30): Tradizionale “Pasqua dell’Alpino” alla chiesa di San Michele a Bosto.
31 maggio: Spazio ai più giovani con un torneo di minibasket organizzato in collaborazione con La Casa del Giocattolo Solidale, Il Basket Siamo Noi e Rugby Varese.
6-7 giugno: Il fine settimana clou dei festeggiamenti. Il sabato sera è previsto il concerto della Fanfara Orobica, mentre la domenica la musica si sposterà tra le vie del centro con il tradizionale carosello.
21 giugno: La “Camminata Diffusa” verso il Sacro Monte. Partendo dalla sede di via degli Alpini 1, chiunque potrà aggregarsi lungo il percorso fino al Santuario per la messa delle 11:00.
Un anno di condivisione
Il percorso celebrativo non si fermerà in estate, ma proseguirà fino al secondo semestre, culminando nel consueto Concerto di Natale. «Questo 2026 non può passare inosservato — spiegano dal Gruppo — è un anno che invita a ricordare i volti di chi ci ha preceduto e a guardare al futuro con responsabilità».
L’invito delle penne nere è esteso a tutti i varesini, per trasformare l’anniversario associativo in una festa collettiva: «La nostra storia è patrimonio di Varese e continuerà solo se continueremo a camminare insieme».
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