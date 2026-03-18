Novantenne scivola in montagna in Valdossola lungo il sentiero: soccorsa al calare della sera

Disavventura nel tardo pomeriggio di martedì in frazione Cresta, nel comune di Masera, in Ossola, dove una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un incidente lungo un sentiero.

I due, entrambi novantenni, stavano passeggiando quando la donna è scivolata improvvisamente, finendo sotto il tracciato e rimanendo bloccata senza possibilità di risalire. L’uomo, classe 1933, è riuscito a dare l’allarme quando ormai stava calando il buio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, insieme ai carabinieri e al personale sanitario volontario della Val Vigezzo. Intorno alle 19.30 i soccorritori hanno raggiunto la donna, l’hanno messa in sicurezza, immobilizzata su una barella e trasportata in una zona accessibile.

Affidata quindi alle cure dei sanitari, la novantenne è stata trasferita al Dea di Domodossola per gli accertamenti del caso.