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Novantenne scivola in montagna in Valdossola lungo il sentiero: soccorsa al calare della sera

Intervento dei soccorsi a Cresta di Masera: in salvo una novantenne, trasportata in ospedale per accertamenti

Generico 16 Mar 2026

Disavventura nel tardo pomeriggio di martedì in frazione Cresta, nel comune di Masera, in Ossola, dove una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un incidente lungo un sentiero.

I due, entrambi novantenni, stavano passeggiando quando la donna è scivolata improvvisamente, finendo sotto il tracciato e rimanendo bloccata senza possibilità di risalire. L’uomo, classe 1933, è riuscito a dare l’allarme quando ormai stava calando il buio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, insieme ai carabinieri e al personale sanitario volontario della Val Vigezzo. Intorno alle 19.30 i soccorritori hanno raggiunto la donna, l’hanno messa in sicurezza, immobilizzata su una barella e trasportata in una zona accessibile.

Affidata quindi alle cure dei sanitari, la novantenne è stata trasferita al Dea di Domodossola per gli accertamenti del caso.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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