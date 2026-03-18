Novantenne scivola in montagna in Valdossola lungo il sentiero: soccorsa al calare della sera
Intervento dei soccorsi a Cresta di Masera: in salvo una novantenne, trasportata in ospedale per accertamenti
Disavventura nel tardo pomeriggio di martedì in frazione Cresta, nel comune di Masera, in Ossola, dove una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un incidente lungo un sentiero.
I due, entrambi novantenni, stavano passeggiando quando la donna è scivolata improvvisamente, finendo sotto il tracciato e rimanendo bloccata senza possibilità di risalire. L’uomo, classe 1933, è riuscito a dare l’allarme quando ormai stava calando il buio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, insieme ai carabinieri e al personale sanitario volontario della Val Vigezzo. Intorno alle 19.30 i soccorritori hanno raggiunto la donna, l’hanno messa in sicurezza, immobilizzata su una barella e trasportata in una zona accessibile.
Affidata quindi alle cure dei sanitari, la novantenne è stata trasferita al Dea di Domodossola per gli accertamenti del caso.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.