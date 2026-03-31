Nuove balaustre, illuminazione e passerella: ad Arconate 430mila euro per la ciclabile sul Villoresi

Regione Lombardia investe sulla mobilità sostenibile e tra gli interventi previsti c’è anche quello di Arconate, nel Milanese, dove sarà riqualificato il percorso ciclopedonale lungo il canale Villoresi. L’opera rientra in un piano più ampio da circa 630mila euro destinato a potenziare la rete ciclabile in diverse province lombarde.

Il progetto ad Arconate prevede la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del tracciato ciclopedonale esistente, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fruibilità del percorso. I lavori interesseranno il tratto compreso tra largo della Chiusa e via Moiona e riguarderanno la sostituzione delle balaustre di protezione lungo il canale, la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e la messa in sicurezza della passerella pedonale.

L’investimento complessivo è di 430mila euro, di cui 130.800 a carico del Comune di Arconate, che sarà anche il soggetto attuatore dell’intervento. La realizzazione è prevista entro il 2026.

L’intervento si inserisce nel programma promosso da Regione Lombardia per rafforzare la mobilità ciclabile e sostenibile su tutto il territorio. «Prosegue il nostro impegno concreto per favorire una mobilità dolce e integrata, con l’obiettivo di coniugare la sicurezza dei percorsi e la loro accessibilità a tutti – dice Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile – Abbiamo approntato un piano di interventi che coinvolge tutte le provincie lombarde, cercando di potenziare le infrastrutture ciclabili, opere che valorizzano i territori e migliorano la qualità della vita dei cittadini».

Due gli obiettivi degli interventi, spiega l’assessore. Da un lato migliorare la sicurezza dei percorsi per pedoni e ciclisti, dall’altro valorizzare itinerari già esistenti rendendoli più attrattivi anche dal punto di vista turistico: «Progetti strategici che da un lato promuovono politiche ambientali e green a favore della collettività, dall’altro permettono di stimolare proposte di viaggio alternative, in grado di far diventare il cicloturismo volano ideale per apprezzare da vicino le bellezze paesaggistiche e culturali dei nostri luoghi. All’insegna di un sistema trasportistico sempre più interconnesso e vicino alle esigenze della popolazione».

(Il Villoresi ad Arconate – foto di Gaetano Ciochetta)