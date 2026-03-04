Nuove scosse a Caronno Varesino: si dimette il capogruppo Marco Zecchin

L’equilibrio politico di Caronno Varesino torna a farsi precario con la notizia delle dimissioni di Marco Zecchin, che lascia l’incarico di capogruppo di maggioranza e il consiglio comunale. La decisione, formalizzata nelle ultime ore, segna l’apertura di una nuova fase di incertezza per la giunta guidata dal sindaco Maria Rosa Broggini, già scossa nei mesi precedenti da un acceso scontro interno culminato con la rimozione di Maurizio Parisi dai ruoli di vicesindaco e assessore ai servizi sociali.

Proprio Parisi, a cui sono state revocate le deleghe dopo le tensioni che avevano inizialmente fatto ipotizzare un suo addio volontario, è intervenuto ieri pubblicamente attraverso un post sui propri canali social per commentare l’addio di Zecchin. L’ex vicesindaco ha definito il gesto del capogruppo un atto di dignità e coerenza, sottolineando come l’entusiasmo del progetto elettorale iniziale si sia scontrato con una gestione amministrativa che, a suo dire, non valorizzerebbe il lavoro di analisi e la trasparenza verso i cittadini.

“Le dimissioni di Marco Zecchin da Consigliere di Maggioranza lasciano l’amaro in bocca, ma meritano un profondo rispetto – si legge nel post di Parisi – .Marco ha scelto la coerenza. Insieme, in fase pre-elettorale, avevamo sognato e progettato un futuro fatto di collaborazione e idee concrete. Quel grande entusiasmo si è purtroppo scontrato con una realtà ben diversa: un’Amministrazione Broggini che sembra aver fatto del “nulla” il proprio motivo di sopravvivenza. Chi conosce Marco sa quanto cuore e quanto studio abbia messo in questo incarico. È stato un esempio unico di dedizione: ha analizzato ogni singola riga dei documenti su SIECO e Villa Menni, non lasciando nulla al caso. Ha collaborato attivamente con l’Assessorato al Bilancio, arrivando persino a rispondere in Consiglio alle perplessità della minoranza con competenza e onestà intellettuale. E qual è stato il risultato? Paradossalmente, proprio questa sua trasparenza e la sua voglia di dare risposte serie sono diventate un problema. Invece di essere valorizzato, è stato allontanato perché “alla minoranza non si devono dare spiegazioni”. Un approccio che non ci appartiene e che allontana i cittadini dalla politica”.