Nuovo Consiglio Direttivo per l’Ordine dei Commercialisti di Varese
Prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese per il mandato 2026–2030: assegnate le nuove cariche nel segno della continuità e del lavoro svolto nel precedente mandato
Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese si è riunito per la prima volta dopo l’insediamento relativo al mandato 2026–2030. Durante l’incontro sono state definite le nuove cariche istituzionali, nel segno della continuità e nel riconoscimento del lavoro svolto nel precedente mandato.
Il Presidente alla guida dell’Ordine sarà il Dott. Davide Arancio. Il ruolo di Vice Presidente è stato affidato al Dott. Michele Bulgheroni. La funzione di Segretario sarà ricoperta dalla Dott.ssa Teresa Piscioneri, mentre l’incarico di Tesoriere è stato assegnato al Dott. Giorgio Tibiletti.
La nuova squadra si appresta ad avviare il proprio percorso amministrativo con l’obiettivo di proseguire e rafforzare le attività dell’Ordine a supporto della categoria e del territorio nel corso del quadriennio 2026–2030.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.