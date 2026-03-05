Nuovo Consiglio Direttivo per l’Ordine dei Commercialisti di Varese

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese si è riunito per la prima volta dopo l’insediamento relativo al mandato 2026–2030. Durante l’incontro sono state definite le nuove cariche istituzionali, nel segno della continuità e nel riconoscimento del lavoro svolto nel precedente mandato.

Il Presidente alla guida dell’Ordine sarà il Dott. Davide Arancio. Il ruolo di Vice Presidente è stato affidato al Dott. Michele Bulgheroni. La funzione di Segretario sarà ricoperta dalla Dott.ssa Teresa Piscioneri, mentre l’incarico di Tesoriere è stato assegnato al Dott. Giorgio Tibiletti.

La nuova squadra si appresta ad avviare il proprio percorso amministrativo con l’obiettivo di proseguire e rafforzare le attività dell’Ordine a supporto della categoria e del territorio nel corso del quadriennio 2026–2030.