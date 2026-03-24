Nuovo showroom Seprio Impianti e TD Impianti a Castiglione Olona: inaugurazione il 28 marzo

Una giornata dedicata al risparmio energetico, all’innovazione e alle soluzioni per la casa. Sabato 28 marzo Seprio Impianti e TD Impianti inaugurano il loro nuovo showroom in via Cesare Battisti 112 a Castiglione Olona, aprendo le porte al pubblico dalle 10 alle 18.

L’evento rappresenta un momento importante per le due realtà del territorio, che hanno scelto di creare uno spazio pensato non solo come esposizione, ma anche come luogo di incontro e informazione per chi vuole migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

Durante tutta la giornata i visitatori potranno scoprire da vicino tecnologie e soluzioni innovative pensate per ridurre i consumi e migliorare il comfort domestico. In programma dimostrazioni e approfondimenti su diversi ambiti: dalla climatizzazione alla ventilazione meccanica, dalla domotica ai sistemi di sicurezza e videosorveglianza, fino al fotovoltaico e all’automazione.

Non mancheranno consigli pratici e suggerimenti concreti, utili da applicare fin da subito per ottimizzare i consumi energetici e rendere la propria casa più efficiente e sostenibile. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per confrontarsi direttamente con i professionisti del settore e valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

«Conoscere come funziona l’energia è il primo passo per risparmiare davvero»: è questo il messaggio che accompagna l’apertura del nuovo showroom, pensato come uno spazio accessibile e utile per chi desidera fare scelte più consapevoli.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni è possibile contattare il numero 324 8443543.