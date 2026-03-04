Olgiate Olona sbarca su WhatsApp: le notizie del Comune arrivano direttamente sul cellulare

Il Comune di Olgiate Olona fa un nuovo passo avanti verso la digitalizzazione inaugurando ufficialmente il proprio canale WhatsApp. Si tratta di uno strumento gratuito e unidirezionale, pensato per far arrivare le notizie istituzionali direttamente sullo smartphone dei cittadini e delle attività economiche in modo semplice, tempestivo e senza intermediari.

Come funziona e cosa verrà pubblicato

Il servizio è progettato per offrire aggiornamenti continui su diversi fronti della vita cittadina. Gli iscritti potranno ricevere informazioni su ordinanze e modifiche alla viabilità, scadenze amministrative, avvisi pubblici, oltre a notizie riguardanti eventi, iniziative territoriali e opportunità per il commercio e le imprese.

Essendo un canale unidirezionale, gli utenti non potranno rispondere ai messaggi né vedere gli altri iscritti, evitando così la creazione di gruppi caotici e garantendo un flusso informativo ordinato e privo di spam.

Un Comune “digitale ma umano”L’attivazione del canale WhatsApp non è un’azione isolata, ma si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione dell’ente che ha già visto il potenziamento dell’App MyOlgiateOlona, l’integrazione con SPID e pagoPA, e l’adesione ai bandi PNRR per la transizione digitale.

Le parole del SindacoIl Sindaco Giovanni Montano ha evidenziato come questa novità nasca dalle richieste della cittadinanza. «La nascita del canale WhatsApp del Comune di Olgiate Olona è il frutto di un dialogo costante con la nostra comunità, che ci ha sollecitato con forza e intelligenza a rendere la comunicazione istituzionale più diretta, accessibile e tempestiva» – Giovanni Montano, Sindaco –. Secondo il primo cittadino, il PNRR ha offerto l’opportunità di coniugare innovazione e ascolto, portando emergenze e aggiornamenti direttamente nelle mani dei cittadini senza filtri.

Come iscriversi al servizio

Partecipare è estremamente semplice e libero. I cittadini possono iscriversi cliccando sul link disponibile sul sito istituzionale del Comune oppure inquadrando i QR code che verranno diffusi sul territorio. La gestione del canale seguirà un piano editoriale studiato dagli uffici comunali per assicurare comunicazioni utili e mai invasive.