Oltre 1.500 persone a Varese per la via crucis zonale guidata dall’arcivescovo Delpini
Un fiume di fedeli ha attraversato il centro di Varese venerdì sera in un silenzio irreale, seguendo il rito quaresimale che ha visto protagonista monsignor Mario Delpini
Più di 1.500 persone hanno preso parte nella serata venerdì 6 marzo alla via crucis zonale che ha attraversato il cuore di Varese, guidata dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Un rito insieme spirituale e artistico, emozionante e suggestivo, che ha trasformato le strade del centro in un lungo corteo di fedeli in preghiera.
La processione è partita alle 20.45 dall’Istituto La Casa, in via Crispi alla Brunella — nel sessantesimo dalla fondazione — per concludersi in piazza San Vittore, alla basilica. Il percorso ha Toccato via Morandi, via Indipendenza, corso Matteotti e le vie adiacenti. Quattro le stazioni animate da importanti rappresentazioni artistiche lungo il percorso: la Condanna, l’Incontro con Maria, la Seconda Caduta e la Morte.
All’evento, promosso per coinvolgere le 232 parrocchie degli 11 decanati della zona — sono arrivati da Luino a Somma Lombardo, da Sesto Calende ad Appiano Gentile — erano presenti accanto a Delpini il vicario episcopale di zona don Franco Gallivanone, il decano don Maurizio Cantù e il prevosto di Varese monsignor Gabriele Gioia.
A reggere la croce nelle diverse stazioni si sono alternati figure simboliche: un rappresentante dell’Istituto La Casa, una persona con disabilità accompagnata da un barelliere UNITALSI, un membro del Cammino Sinodale, un giovane del Consiglio Pastorale, un cavaliere di Malta e il decano di Varese.
Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute alle Romite Ambrosiane del Monastero della Bernaga, a La Valletta Brianza, per sostenere il restauro del convento reso inagibile da un vasto incendio nell’ottobre scorso.
