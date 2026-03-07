Oltre 1.500 persone a Varese per la via crucis zonale guidata dall’arcivescovo Delpini

Più di 1.500 persone hanno preso parte nella serata venerdì 6 marzo alla via crucis zonale che ha attraversato il cuore di Varese, guidata dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Un rito insieme spirituale e artistico, emozionante e suggestivo, che ha trasformato le strade del centro in un lungo corteo di fedeli in preghiera.

La processione è partita alle 20.45 dall’Istituto La Casa, in via Crispi alla Brunella — nel sessantesimo dalla fondazione — per concludersi in piazza San Vittore, alla basilica. Il percorso ha Toccato via Morandi, via Indipendenza, corso Matteotti e le vie adiacenti. Quattro le stazioni animate da importanti rappresentazioni artistiche lungo il percorso: la Condanna, l’Incontro con Maria, la Seconda Caduta e la Morte.

All’evento, promosso per coinvolgere le 232 parrocchie degli 11 decanati della zona — sono arrivati da Luino a Somma Lombardo, da Sesto Calende ad Appiano Gentile — erano presenti accanto a Delpini il vicario episcopale di zona don Franco Gallivanone, il decano don Maurizio Cantù e il prevosto di Varese monsignor Gabriele Gioia.

A reggere la croce nelle diverse stazioni si sono alternati figure simboliche: un rappresentante dell’Istituto La Casa, una persona con disabilità accompagnata da un barelliere UNITALSI, un membro del Cammino Sinodale, un giovane del Consiglio Pastorale, un cavaliere di Malta e il decano di Varese.

Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute alle Romite Ambrosiane del Monastero della Bernaga, a La Valletta Brianza, per sostenere il restauro del convento reso inagibile da un vasto incendio nell’ottobre scorso.